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Более половины предприятий в Шебекинском округе возобновили работу - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/predpriyatiya-1881735661.html
Более половины предприятий в Шебекинском округе возобновили работу
Более половины предприятий в Шебекинском округе возобновили работу - РИА Новости, 02.07.2023
Более половины предприятий в Шебекинском округе возобновили работу
Более половины предприятий в Шебекинском городском округе, пострадавшие в результате массированных обстрелов со стороны Украины, возобновили свою работу,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:38
2023-07-02T12:38
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Более половины предприятий в Шебекинском городском округе, пострадавшие в результате массированных обстрелов со стороны Украины, возобновили свою работу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступило к работе. С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны", - написал Гладков. Как уточнил губернатор, первые линии будут выпускать одну тонну макарон в час. Ожидается, что в результате восстановительных работ предприятие сможет в скором времени функционировать в полной мере. Гладков добавил, что продолжается работа по восстановлению жилых домов в городе Шебекино. "Уже восстановлено 65 квартирных домов, 62 индивидуальных дома. Восстанавливаем, в первую очередь, кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ", - отметил глава области. По данным пресс-службы областного правительства, специальные комиссии из всех муниципалитетов области провели полное обследование 284 многоквартирных и более 5 тысяч частных домовладений. Повреждения различной степени были зафиксированы в более 1200 объектах жилфонда и социальной инфраструктуры. В ремонтных работах задействовано порядка 60 строительных организаций.
https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Общество
Более половины предприятий в Шебекинском округе возобновили работу

Губернатор Гладков: более половины предприятий в Шебекинском округе возобновили работу

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Более половины предприятий в Шебекинском городском округе, пострадавшие в результате массированных обстрелов со стороны Украины, возобновили свою работу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
«
"Возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступило к работе. С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны", - написал Гладков.
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Как уточнил губернатор, первые линии будут выпускать одну тонну макарон в час. Ожидается, что в результате восстановительных работ предприятие сможет в скором времени функционировать в полной мере.
Гладков добавил, что продолжается работа по восстановлению жилых домов в городе Шебекино. "Уже восстановлено 65 квартирных домов, 62 индивидуальных дома. Восстанавливаем, в первую очередь, кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ", - отметил глава области.
По данным пресс-службы областного правительства, специальные комиссии из всех муниципалитетов области провели полное обследование 284 многоквартирных и более 5 тысяч частных домовладений. Повреждения различной степени были зафиксированы в более 1200 объектах жилфонда и социальной инфраструктуры. В ремонтных работах задействовано порядка 60 строительных организаций.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковОбщество
 
 
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