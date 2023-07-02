https://ria.ru/20230702/predpriyatiya-1881735661.html

Более половины предприятий в Шебекинском округе возобновили работу

Более половины предприятий в Шебекинском округе возобновили работу - РИА Новости, 02.07.2023

Более половины предприятий в Шебекинском округе возобновили работу

Более половины предприятий в Шебекинском городском округе, пострадавшие в результате массированных обстрелов со стороны Украины, возобновили свою работу,... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:38

2023-07-02T12:38

2023-07-02T12:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Более половины предприятий в Шебекинском городском округе, пострадавшие в результате массированных обстрелов со стороны Украины, возобновили свою работу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступило к работе. С завтрашнего дня, с 3 июля, приступит к работе фабрика, производящая знаменитые шебекинские макароны", - написал Гладков. Как уточнил губернатор, первые линии будут выпускать одну тонну макарон в час. Ожидается, что в результате восстановительных работ предприятие сможет в скором времени функционировать в полной мере. Гладков добавил, что продолжается работа по восстановлению жилых домов в городе Шебекино. "Уже восстановлено 65 квартирных домов, 62 индивидуальных дома. Восстанавливаем, в первую очередь, кровлю и тепловой контур, окна, затем будем приступать к другим видам работ", - отметил глава области. По данным пресс-службы областного правительства, специальные комиссии из всех муниципалитетов области провели полное обследование 284 многоквартирных и более 5 тысяч частных домовладений. Повреждения различной степени были зафиксированы в более 1200 объектах жилфонда и социальной инфраструктуры. В ремонтных работах задействовано порядка 60 строительных организаций.

https://ria.ru/20230622/shebekino-1879601346.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, общество