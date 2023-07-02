https://ria.ru/20230702/pozhertvovaniya-1881729226.html

Крупную сумму собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере

Крупную сумму собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере - РИА Новости, 02.07.2023

Крупную сумму собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере

Почти 500 тысяч евро пожертвований собрали в интернете в пользу семьи полицейского, убившего подростка под Парижем, пожертвования для матери убитого молодого... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T11:34

2023-07-02T11:34

2023-07-02T11:34

в мире

париж

нантер

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Почти 500 тысяч евро пожертвований собрали в интернете в пользу семьи полицейского, убившего подростка под Парижем, пожертвования для матери убитого молодого человека составляют 76 тысяч евро, следует из цифр на двух сайтах, где собирают пожертвования. В призыве к пожертвованию под названием "Поддержка семьи полицейского Нантера" на сайте пожертвований Gofundme говорится, что за два дня собрано 493 166 евро, тогда как первоначальная цель составляла 50 тысяч евро. В пожертвованиях приняли участие более 24 тысяч человек. Призыв к пожертвованию на сайте Leetchi на помощь матери 17-летнего Наэля, убитого в Нантере, собрал 76 323 евро. В нем приняли участие почти 5 тысяч человек. Против обвиняемого заведено дело об умышленном убийстве, 38-летнего полицейского поместили в предварительное заключение. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881710613.html

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

париж

нантер

франция

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в мире, париж, нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере