Крупную сумму собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере
493 166 евро пожертвований собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере
© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Почти 500 тысяч евро пожертвований собрали в интернете в пользу семьи полицейского, убившего подростка под Парижем, пожертвования для матери убитого молодого человека составляют 76 тысяч евро, следует из цифр на двух сайтах, где собирают пожертвования.
В призыве к пожертвованию под названием "Поддержка семьи полицейского Нантера" на сайте пожертвований Gofundme говорится, что за два дня собрано 493 166 евро, тогда как первоначальная цель составляла 50 тысяч евро. В пожертвованиях приняли участие более 24 тысяч человек.
Призыв к пожертвованию на сайте Leetchi на помощь матери 17-летнего Наэля, убитого в Нантере, собрал 76 323 евро. В нем приняли участие почти 5 тысяч человек.
Против обвиняемого заведено дело об умышленном убийстве, 38-летнего полицейского поместили в предварительное заключение.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.