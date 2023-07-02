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Крупную сумму собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере - РИА Новости, 02.07.2023
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11:34 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/pozhertvovaniya-1881729226.html
Крупную сумму собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере
Крупную сумму собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере - РИА Новости, 02.07.2023
Крупную сумму собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере
Почти 500 тысяч евро пожертвований собрали в интернете в пользу семьи полицейского, убившего подростка под Парижем, пожертвования для матери убитого молодого... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T11:34
2023-07-02T11:34
в мире
париж
нантер
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Почти 500 тысяч евро пожертвований собрали в интернете в пользу семьи полицейского, убившего подростка под Парижем, пожертвования для матери убитого молодого человека составляют 76 тысяч евро, следует из цифр на двух сайтах, где собирают пожертвования. В призыве к пожертвованию под названием "Поддержка семьи полицейского Нантера" на сайте пожертвований Gofundme говорится, что за два дня собрано 493 166 евро, тогда как первоначальная цель составляла 50 тысяч евро. В пожертвованиях приняли участие более 24 тысяч человек. Призыв к пожертвованию на сайте Leetchi на помощь матери 17-летнего Наэля, убитого в Нантере, собрал 76 323 евро. В нем приняли участие почти 5 тысяч человек. Против обвиняемого заведено дело об умышленном убийстве, 38-летнего полицейского поместили в предварительное заключение. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881710613.html
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в мире, париж, нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Париж, Нантер, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Крупную сумму собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере

493 166 евро пожертвований собрали для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Почти 500 тысяч евро пожертвований собрали в интернете в пользу семьи полицейского, убившего подростка под Парижем, пожертвования для матери убитого молодого человека составляют 76 тысяч евро, следует из цифр на двух сайтах, где собирают пожертвования.
В призыве к пожертвованию под названием "Поддержка семьи полицейского Нантера" на сайте пожертвований Gofundme говорится, что за два дня собрано 493 166 евро, тогда как первоначальная цель составляла 50 тысяч евро. В пожертвованиях приняли участие более 24 тысяч человек.
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Призыв к пожертвованию на сайте Leetchi на помощь матери 17-летнего Наэля, убитого в Нантере, собрал 76 323 евро. В нем приняли участие почти 5 тысяч человек.
Против обвиняемого заведено дело об умышленном убийстве, 38-летнего полицейского поместили в предварительное заключение.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
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