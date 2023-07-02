https://ria.ru/20230702/pozhary-1881723805.html

Во Франции на фоне беспорядков зафиксировали более 800 пожаров

Во Франции на фоне беспорядков зафиксировали более 800 пожаров - РИА Новости, 02.07.2023

Во Франции на фоне беспорядков зафиксировали более 800 пожаров

Более 800 пожаров в общественных местах зафиксированы во Франции на фоне беспорядков, сообщает радиостанция LCI со ссылкой на данные министерства внутренних... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T10:28

2023-07-02T10:28

2023-07-02T10:28

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 800 пожаров в общественных местах зафиксированы во Франции на фоне беспорядков, сообщает радиостанция LCI со ссылкой на данные министерства внутренних дел. "Восемьсот семьдесят один пожар в общественном месте (2560 в субботу), 577 поджогов транспортных средств (1350 в субботу) и 74 пожаров в зданиях (234 в субботу)", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что были совершены нападения на 10 полицейских участков, шесть местных полицейских отделений и 10 казарм жандармерии. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230702/besporyadki-1881710613.html

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере