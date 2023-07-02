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Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 02.07.2023
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14:13 02.07.2023 (обновлено: 18:12 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/pozhar-1881745112.html
Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии
Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 02.07.2023
Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии
Мужчина, который, по предварительным данным, является психически неуравновешенным, совершил поджог религиозных книг в мечети в селении в Чегемском районе... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T14:13
2023-07-02T18:12
чегем
чегемский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Мужчина, который, по предварительным данным, является психически неуравновешенным, совершил поджог религиозных книг в мечети в селении в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, он задержан, сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) региона. "В мечети селения Чегем Второй произошел поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия. Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный объяснил свои действия призывами "внутреннего голоса". Рассматривается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела. Глава администрации Чегемского района Юра Борсов подтвердил факт поджога, по его словам, возгорание удалось оперативно потушить. "Обращаю внимание, что в данном происшествии никакой религиозной подоплеки нет", - добавил он.Региональное МВД сообщило, что задержанному 32 года, он находился в неадекватном состоянии. "Полицейские доставили задержанного в отдел внутренних дел. Назначено медицинское освидетельствование на наличие в его крови следов употребления запрещённых веществ и алкоголя", - уточнили в министерстве.
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чегем, чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
Чегем, Чегемский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Происшествия
Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии

В КБР задержали мужчину, устроившего пожар в сельской мечети в Чегемском районе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Мужчина, который, по предварительным данным, является психически неуравновешенным, совершил поджог религиозных книг в мечети в селении в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, он задержан, сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) региона.
"В мечети селения Чегем Второй произошел поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия. Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный объяснил свои действия призывами "внутреннего голоса". Рассматривается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
Глава администрации Чегемского района Юра Борсов подтвердил факт поджога, по его словам, возгорание удалось оперативно потушить. "Обращаю внимание, что в данном происшествии никакой религиозной подоплеки нет", - добавил он.
Региональное МВД сообщило, что задержанному 32 года, он находился в неадекватном состоянии. "Полицейские доставили задержанного в отдел внутренних дел. Назначено медицинское освидетельствование на наличие в его крови следов употребления запрещённых веществ и алкоголя", - уточнили в министерстве.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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ЧегемЧегемский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)Происшествия
 
 
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