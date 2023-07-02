https://ria.ru/20230702/pozhar-1881745112.html
Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии
Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 02.07.2023
Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии
Мужчина, который, по предварительным данным, является психически неуравновешенным, совершил поджог религиозных книг в мечети в селении в Чегемском районе... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T14:13
2023-07-02T14:13
2023-07-02T18:12
чегем
чегемский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Мужчина, который, по предварительным данным, является психически неуравновешенным, совершил поджог религиозных книг в мечети в селении в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, он задержан, сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) региона. "В мечети селения Чегем Второй произошел поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия. Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный объяснил свои действия призывами "внутреннего голоса". Рассматривается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела. Глава администрации Чегемского района Юра Борсов подтвердил факт поджога, по его словам, возгорание удалось оперативно потушить. "Обращаю внимание, что в данном происшествии никакой религиозной подоплеки нет", - добавил он.Региональное МВД сообщило, что задержанному 32 года, он находился в неадекватном состоянии. "Полицейские доставили задержанного в отдел внутренних дел. Назначено медицинское освидетельствование на наличие в его крови следов употребления запрещённых веществ и алкоголя", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230630/spasenie-1881342783.html
чегем
чегемский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чегем, чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия
Чегем, Чегемский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Происшествия
Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии
В КБР задержали мужчину, устроившего пожар в сельской мечети в Чегемском районе
НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Мужчина, который, по предварительным данным, является психически неуравновешенным, совершил поджог религиозных книг в мечети в селении в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, он задержан, сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) региона.
"В мечети селения Чегем
Второй произошел поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия. Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный объяснил свои действия призывами "внутреннего голоса". Рассматривается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
Глава администрации Чегемского района Юра Борсов подтвердил факт поджога, по его словам, возгорание удалось оперативно потушить. "Обращаю внимание, что в данном происшествии никакой религиозной подоплеки нет", - добавил он.
Региональное МВД сообщило, что задержанному 32 года, он находился в неадекватном состоянии. "Полицейские доставили задержанного в отдел внутренних дел. Назначено медицинское освидетельствование на наличие в его крови следов употребления запрещённых веществ и алкоголя", - уточнили в министерстве.
При пожаре в высотке в Приморье спасли десять человек