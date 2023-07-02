https://ria.ru/20230702/pozhar-1881745112.html

Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии

Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 02.07.2023

Мужчина устроил пожар в сельской мечети в Кабардино-Балкарии

Мужчина, который, по предварительным данным, является психически неуравновешенным, совершил поджог религиозных книг в мечети в селении в Чегемском районе... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:13

2023-07-02T14:13

2023-07-02T18:12

чегем

чегемский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Мужчина, который, по предварительным данным, является психически неуравновешенным, совершил поджог религиозных книг в мечети в селении в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, он задержан, сообщило Духовное управление мусульман (ДУМ) региона. "В мечети селения Чегем Второй произошел поджог религиозных книг. По данному факту задержан житель села, прихожанин мечети, осуществивший противоправные действия. Предположительно, является психически неуравновешенным человеком, находился в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный объяснил свои действия призывами "внутреннего голоса". Рассматривается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела. Глава администрации Чегемского района Юра Борсов подтвердил факт поджога, по его словам, возгорание удалось оперативно потушить. "Обращаю внимание, что в данном происшествии никакой религиозной подоплеки нет", - добавил он.Региональное МВД сообщило, что задержанному 32 года, он находился в неадекватном состоянии. "Полицейские доставили задержанного в отдел внутренних дел. Назначено медицинское освидетельствование на наличие в его крови следов употребления запрещённых веществ и алкоголя", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230630/spasenie-1881342783.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

чегем, чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр), происшествия