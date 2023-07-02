https://ria.ru/20230702/pozdravlenie-1881722230.html
Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником
Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.07.2023
Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что специалистов ждут... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:11
2023-07-02T10:11
2023-07-02T10:11
владимир путин
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что специалистов ждут масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День работников морского и речного флота отмечается в России 2 июля. "Поздравляю вас с праздником – Днём работников морского и речного флота... Впереди у вас – серьёзные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнёрских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что водный транспорт всегда был исторически важен для России, благодаря ему формировалось единое экономическое пространство, развивалась социальная сфера. Многие поколения моряков и речников своим трудом упорно добивались поставленных целей. Путин добавил, что на данный момент отрасль развивается и уверенно набирает темпы: наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется инфраструктура, уделяется внимание безопасности судоходства, внедрению инноваций и грамотных управленческих решений, повышению качества услуг. Также российский лидер пожелал морякам и речникам реализации намеченных целей и всего наилучшего.
https://ria.ru/20230702/flot-1881467664.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_96ecd6e1f457f422f9d19fcfd3b51e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником
Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что специалистов ждут масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах страны, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
День работников морского и речного флота отмечается в России 2 июля.
«
"Поздравляю вас с праздником – Днём работников морского и речного флота... Впереди у вас – серьёзные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнёрских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что водный транспорт всегда был исторически важен для России, благодаря ему формировалось единое экономическое пространство, развивалась социальная сфера. Многие поколения моряков и речников своим трудом упорно добивались поставленных целей.
Путин добавил, что на данный момент отрасль развивается и уверенно набирает темпы: наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется инфраструктура, уделяется внимание безопасности судоходства, внедрению инноваций и грамотных управленческих решений, повышению качества услуг.
Также российский лидер пожелал морякам и речникам реализации намеченных целей и всего наилучшего.
День работников морского и речного флота