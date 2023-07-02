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Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.07.2023
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10:11 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/pozdravlenie-1881722230.html
Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником
Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.07.2023
Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что специалистов ждут... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:11
2023-07-02T10:11
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что специалистов ждут масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День работников морского и речного флота отмечается в России 2 июля. "Поздравляю вас с праздником – Днём работников морского и речного флота... Впереди у вас – серьёзные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнёрских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что водный транспорт всегда был исторически важен для России, благодаря ему формировалось единое экономическое пространство, развивалась социальная сфера. Многие поколения моряков и речников своим трудом упорно добивались поставленных целей. Путин добавил, что на данный момент отрасль развивается и уверенно набирает темпы: наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется инфраструктура, уделяется внимание безопасности судоходства, внедрению инноваций и грамотных управленческих решений, повышению качества услуг. Также российский лидер пожелал морякам и речникам реализации намеченных целей и всего наилучшего.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником

Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что специалистов ждут масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
День работников морского и речного флота отмечается в России 2 июля.
«
"Поздравляю вас с праздником – Днём работников морского и речного флота... Впереди у вас – серьёзные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнёрских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что водный транспорт всегда был исторически важен для России, благодаря ему формировалось единое экономическое пространство, развивалась социальная сфера. Многие поколения моряков и речников своим трудом упорно добивались поставленных целей.
Путин добавил, что на данный момент отрасль развивается и уверенно набирает темпы: наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется инфраструктура, уделяется внимание безопасности судоходства, внедрению инноваций и грамотных управленческих решений, повышению качества услуг.
Также российский лидер пожелал морякам и речникам реализации намеченных целей и всего наилучшего.
Теплоходы на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
День работников морского и речного флота
Вчера, 01:32
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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