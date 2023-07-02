https://ria.ru/20230702/pozdravlenie-1881722230.html

Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником

Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.07.2023

Путин поздравил российских моряков и речников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что специалистов ждут... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T10:11

2023-07-02T10:11

2023-07-02T10:11

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что специалистов ждут масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. День работников морского и речного флота отмечается в России 2 июля. "Поздравляю вас с праздником – Днём работников морского и речного флота... Впереди у вас – серьёзные, масштабные задачи по организации работы водного транспорта в новых регионах России, налаживанию перспективных партнёрских связей и международных торговых коридоров, созданию востребованных туристических маршрутов", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что водный транспорт всегда был исторически важен для России, благодаря ему формировалось единое экономическое пространство, развивалась социальная сфера. Многие поколения моряков и речников своим трудом упорно добивались поставленных целей. Путин добавил, что на данный момент отрасль развивается и уверенно набирает темпы: наращиваются пассажирские и грузовые перевозки, совершенствуется инфраструктура, уделяется внимание безопасности судоходства, внедрению инноваций и грамотных управленческих решений, повышению качества услуг. Также российский лидер пожелал морякам и речникам реализации намеченных целей и всего наилучшего.

https://ria.ru/20230702/flot-1881467664.html

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владимир путин, россия, общество