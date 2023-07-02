Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 02.07.2023 (обновлено: 13:38 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/poteri-1881739335.html
ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом
ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом - РИА Новости, 02.07.2023
ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом
Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:16
2023-07-02T13:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1ecc94b8a074f620775475dcd8d1de7.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США, уточнили в МО РФ.
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461184_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_ff0a189937c8cb95a4daf41d2946a5ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом

Минобороны: ВС России уничтожили военных ВСУ под Антоновским мостом в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США, уточнили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 июля, 15:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала