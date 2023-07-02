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ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом

ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом - РИА Новости, 02.07.2023

ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом

Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:16

2023-07-02T13:16

2023-07-02T13:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США, уточнили в МО РФ.

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность