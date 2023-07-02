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ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом
ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом - РИА Новости, 02.07.2023
ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом
Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:16
2023-07-02T13:16
2023-07-02T13:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе антоновского моста", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США, уточнили в МО РФ.
херсонская область
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вооруженные силы украины, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили украинских военных под Антоновским мостом
Минобороны: ВС России уничтожили военных ВСУ под Антоновским мостом в Херсонской области