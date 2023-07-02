https://ria.ru/20230702/postradavshie-1881788875.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек - РИА Новости, 02.07.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:58
2023-07-02T21:58
2023-07-02T21:58
в мире
горловка
украина
иван приходько
сцкк
стирол
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что при обстреле Горловки пострадала мирная жительница. "Количество раненных мирных жителей Горловки вследствие обстрела поселка Комарова со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) возросло до двух", - написал Приходько. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке в общей сложности 19 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, иван приходько, сцкк, стирол, донецкая народная республика
В мире, Горловка, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек