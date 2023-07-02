https://ria.ru/20230702/postradavshie-1881788875.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек - РИА Новости, 02.07.2023

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек

Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T21:58

2023-07-02T21:58

2023-07-02T21:58

в мире

горловка

украина

иван приходько

сцкк

стирол

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что при обстреле Горловки пострадала мирная жительница. "Количество раненных мирных жителей Горловки вследствие обстрела поселка Комарова со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) возросло до двух", - написал Приходько. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке в общей сложности 19 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

горловка

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, украина, иван приходько, сцкк, стирол, донецкая народная республика