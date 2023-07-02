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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек - РИА Новости, 02.07.2023
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21:58 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/postradavshie-1881788875.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек - РИА Новости, 02.07.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:58
2023-07-02T21:58
в мире
горловка
украина
иван приходько
сцкк
стирол
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что при обстреле Горловки пострадала мирная жительница. "Количество раненных мирных жителей Горловки вследствие обстрела поселка Комарова со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) возросло до двух", - написал Приходько. Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке в общей сложности 19 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, украина, иван приходько, сцкк, стирол, донецкая народная республика
В мире, Горловка, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки возросло до двух человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск возросло до двух, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что при обстреле Горловки пострадала мирная жительница.
"Количество раненных мирных жителей Горловки вследствие обстрела поселка Комарова со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) возросло до двух", - написал Приходько.
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке в общей сложности 19 ракет из РСЗО.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаУкраинаИван ПриходькоСЦККСтиролДонецкая Народная Республика
 
 
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