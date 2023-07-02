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Полиция нашла пропавшую самарскую школьницу - РИА Новости, 02.07.2023
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16:45 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/politsiya-1881759614.html
Полиция нашла пропавшую самарскую школьницу
Полиция нашла пропавшую самарскую школьницу - РИА Новости, 02.07.2023
Полиция нашла пропавшую самарскую школьницу
Четырнадцатилетняя девочка, которая накануне пропала в Самарской области, найдена живой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:45
2023-07-02T16:45
происшествия
самарская область
самара
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка, которая накануне пропала в Самарской области, найдена живой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале. Ранее в главке сообщили, что девочка из города Похвистнево в субботу вышла из дома и не вернулась. Помимо полиции, девочку помогали искать представители поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области и жители города. "В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России "Похвистневский" находятся в Самаре, где в одном из многоквартирных домов находилась все это время без вести пропавшая. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Девочку сотрудники полиции доставят законным представителям", - говорится в сообщении. В полиции отметили, что инспектора подразделения по делам несовершеннолетних проведут со школьницей и ее опекунами работу для исключения подобных инцидентов в будущем. Уточняется, что для розыска ребенка по тревоге был поднят личный состав территориального отдела полиции, полицейские проверили нежилые помещения, места концентрации молодежи, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных на пути предполагаемого перемещения девочки, установили и опросили круг общения пропавшей.
https://ria.ru/20230702/poiski-1881736285.html
https://ria.ru/20230630/devochki-1881359303.html
самарская область
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происшествия, самарская область, самара
Происшествия, Самарская область, Самара
Полиция нашла пропавшую самарскую школьницу

В Самарской области полиция нашла живой пропавшую четырнадцатилетнюю девочку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка, которая накануне пропала в Самарской области, найдена живой, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.
Ранее в главке сообщили, что девочка из города Похвистнево в субботу вышла из дома и не вернулась. Помимо полиции, девочку помогали искать представители поискового отряда "ЛизаАлерт" Самарской области и жители города.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Поиски пропавшей в Оренбуржье девочки продолжаются третий день
Вчера, 12:52
"В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска МО МВД России "Похвистневский" находятся в Самаре, где в одном из многоквартирных домов находилась все это время без вести пропавшая. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Девочку сотрудники полиции доставят законным представителям", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что инспектора подразделения по делам несовершеннолетних проведут со школьницей и ее опекунами работу для исключения подобных инцидентов в будущем.
Уточняется, что для розыска ребенка по тревоге был поднят личный состав территориального отдела полиции, полицейские проверили нежилые помещения, места концентрации молодежи, изъяли и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных на пути предполагаемого перемещения девочки, установили и опросили круг общения пропавшей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
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30 июня, 09:12
 
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