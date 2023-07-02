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Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным - РИА Новости, 02.07.2023
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22:49 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/politika-1881793457.html
Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным
Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным
Новое "дегенеративное поколение западных политиков" не отдает себе отчет в том, что они творят, и похоже, они забыли, какими будут ответные действия РФ, если... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:49
2023-07-02T22:49
россия
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Новое "дегенеративное поколение западных политиков" не отдает себе отчет в том, что они творят, и похоже, они забыли, какими будут ответные действия РФ, если провокации зайдут слишком далеко, заявил в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко", - написал он в своей статье в "Российской газете". "К счастью, пока местами, как прошлогодний снег, здравый смысл в головах некоторых из них еще сохранился. Дай Бог, не растает окончательно, потому что тогда действительно конец", - добавил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным

Медведев: новое поколение западных политиков не отдает себе отчет в том, что творит

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Новое "дегенеративное поколение западных политиков" не отдает себе отчет в том, что они творят, и похоже, они забыли, какими будут ответные действия РФ, если провокации зайдут слишком далеко, заявил в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко", - написал он в своей статье в "Российской газете".
"К счастью, пока местами, как прошлогодний снег, здравый смысл в головах некоторых из них еще сохранился. Дай Бог, не растает окончательно, потому что тогда действительно конец", - добавил Медведев.
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