https://ria.ru/20230702/politika-1881793457.html

Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным

Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным - РИА Новости, 02.07.2023

Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным

Новое "дегенеративное поколение западных политиков" не отдает себе отчет в том, что они творят, и похоже, они забыли, какими будут ответные действия РФ, если... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:49

2023-07-02T22:49

2023-07-02T22:49

россия

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Новое "дегенеративное поколение западных политиков" не отдает себе отчет в том, что они творят, и похоже, они забыли, какими будут ответные действия РФ, если провокации зайдут слишком далеко, заявил в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко", - написал он в своей статье в "Российской газете". "К счастью, пока местами, как прошлогодний снег, здравый смысл в головах некоторых из них еще сохранился. Дай Бог, не растает окончательно, потому что тогда действительно конец", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230702/voyna-1881793083.html

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россия, дмитрий медведев, в мире