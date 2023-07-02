https://ria.ru/20230702/politika-1881793457.html
Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным
Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным
Новое "дегенеративное поколение западных политиков" не отдает себе отчет в том, что они творят, и похоже, они забыли, какими будут ответные действия РФ, если... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:49
2023-07-02T22:49
2023-07-02T22:49
россия
дмитрий медведев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Новое "дегенеративное поколение западных политиков" не отдает себе отчет в том, что они творят, и похоже, они забыли, какими будут ответные действия РФ, если провокации зайдут слишком далеко, заявил в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко", - написал он в своей статье в "Российской газете". "К счастью, пока местами, как прошлогодний снег, здравый смысл в головах некоторых из них еще сохранился. Дай Бог, не растает окончательно, потому что тогда действительно конец", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230702/voyna-1881793083.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, в мире
Россия, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев назвал новое поколение западных политиков дегенеративным
Медведев: новое поколение западных политиков не отдает себе отчет в том, что творит