https://ria.ru/20230702/pogoda-1883957293.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник - РИА Новости, 13.07.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник
В ночь с воскресенья на понедельник в столице ожидается ухудшение погодных условий, возможны гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-02T21:36
2023-07-02T21:36
2023-07-13T13:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В ночь с воскресенья на понедельник в столице ожидается ухудшение погодных условий, возможны гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, с 01.00 до 09.00 3 июля в столице местами ожидается гроза с дождем. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса. Москвичей попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20230630/zhizneobespechenie-1881449300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы