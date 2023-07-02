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Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник - РИА Новости, 13.07.2023
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21:36 02.07.2023 (обновлено: 13:40 13.07.2023)
https://ria.ru/20230702/pogoda-1883957293.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник - РИА Новости, 13.07.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник
В ночь с воскресенья на понедельник в столице ожидается ухудшение погодных условий, возможны гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-02T21:36
2023-07-13T13:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В ночь с воскресенья на понедельник в столице ожидается ухудшение погодных условий, возможны гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, с 01.00 до 09.00 3 июля в столице местами ожидается гроза с дождем. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса. Москвичей попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В ночь с воскресенья на понедельник в столице ожидается ухудшение погодных условий, возможны гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, с 01.00 до 09.00 3 июля в столице местами ожидается гроза с дождем. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса.
Москвичей попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в непогоду работают штатно
30 июня, 14:02
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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