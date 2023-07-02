https://ria.ru/20230702/pogoda-1883957293.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник - РИА Новости, 13.07.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с воскресенья на понедельник

В ночь с воскресенья на понедельник в столице ожидается ухудшение погодных условий, возможны гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-02T21:36

2023-07-02T21:36

2023-07-13T13:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717141_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e431ce6776aba7fe6446048e6bfa7806.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В ночь с воскресенья на понедельник в столице ожидается ухудшение погодных условий, возможны гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, с 01.00 до 09.00 3 июля в столице местами ожидается гроза с дождем. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса. Москвичей попросили быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230630/zhizneobespechenie-1881449300.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы