https://ria.ru/20230702/pogoda-1881752438.html

Москвичам пообещали тридцатиградусную жару

Москвичам пообещали тридцатиградусную жару - РИА Новости, 02.07.2023

Москвичам пообещали тридцатиградусную жару

К концу следующей недели воздух в Москве может прогреться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T15:33

2023-07-02T15:33

2023-07-02T15:33

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1a/1738751222_343:0:2649:1297_1920x0_80_0_0_6e77a5eae83d9566cf54499bb0a17b2e.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. К концу следующей недели воздух в Москве может прогреться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Специалист рассказал, что грядущая неделя в Центральной России отметится довольно тёплой и душной погодой с температурным фоном на несколько градусов выше климатической нормы "макушки лета"."Наиболее высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей и раскатов грома ожидается ночью и частично утром в понедельник, локально в среду и четверг, интенсивно - в пятницу и субботу", - рассказал Тишковец.Также специалист рассказал, что ночи будут тёплыми, не ниже плюс 13-18 градусов."Максимальная температура в начале недели составит плюс 22-27 градусов, и с каждым днем по градусу будет расти - к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до плюс 25-30 градусов", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230630/moskva-1881498780.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"