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Москвичам пообещали тридцатиградусную жару - РИА Новости, 02.07.2023
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15:33 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/pogoda-1881752438.html
Москвичам пообещали тридцатиградусную жару
Москвичам пообещали тридцатиградусную жару - РИА Новости, 02.07.2023
Москвичам пообещали тридцатиградусную жару
К концу следующей недели воздух в Москве может прогреться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:33
2023-07-02T15:33
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. К концу следующей недели воздух в Москве может прогреться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Специалист рассказал, что грядущая неделя в Центральной России отметится довольно тёплой и душной погодой с температурным фоном на несколько градусов выше климатической нормы "макушки лета"."Наиболее высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей и раскатов грома ожидается ночью и частично утром в понедельник, локально в среду и четверг, интенсивно - в пятницу и субботу", - рассказал Тишковец.Также специалист рассказал, что ночи будут тёплыми, не ниже плюс 13-18 градусов."Максимальная температура в начале недели составит плюс 22-27 градусов, и с каждым днем по градусу будет расти - к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до плюс 25-30 градусов", - сказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам пообещали тридцатиградусную жару

Синоптик Тишковец: воздух в Москве к концу следующей недели прогреется до плюс 30 градусов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушки на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького
Девушки на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушки на набережной Москвы-реки в ЦПКиО имени Горького. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. К концу следующей недели воздух в Москве может прогреться до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист рассказал, что грядущая неделя в Центральной России отметится довольно тёплой и душной погодой с температурным фоном на несколько градусов выше климатической нормы "макушки лета".
"Наиболее высокая вероятность мозаичных скоротечных дождей и раскатов грома ожидается ночью и частично утром в понедельник, локально в среду и четверг, интенсивно - в пятницу и субботу", - рассказал Тишковец.
Также специалист рассказал, что ночи будут тёплыми, не ниже плюс 13-18 градусов.
«
"Максимальная температура в начале недели составит плюс 22-27 градусов, и с каждым днем по градусу будет расти - к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до плюс 25-30 градусов", - сказал Тишковец.
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