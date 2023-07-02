https://ria.ru/20230702/pogoda-1881720139.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 02.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T09:52
2023-07-02T09:52
2023-07-02T09:52
общество
москва
евгений тишковец
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730490993_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea61eb3a5b93e539ccebedb87174f3e7.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему будет преобладать относительно солнечная и сухая погода с прогревом воздуха до положенной климатической нормы. "То есть облачно, с прояснениями, без существенных осадков. В мегаполисе сегодня плюс 23-25 градусов, по области плюс 21-26 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 738 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20230702/migranty-1881707654.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730490993_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ef55f26eb5800a9d8de4091b4d2bdd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: облачная погода и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье