https://ria.ru/20230702/pogoda-1881720139.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 02.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T09:52

2023-07-02T09:52

2023-07-02T09:52

общество

москва

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730490993_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea61eb3a5b93e539ccebedb87174f3e7.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему будет преобладать относительно солнечная и сухая погода с прогревом воздуха до положенной климатической нормы. "То есть облачно, с прояснениями, без существенных осадков. В мегаполисе сегодня плюс 23-25 градусов, по области плюс 21-26 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 738 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230702/migranty-1881707654.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец, погода