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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 02.07.2023
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09:52 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/pogoda-1881720139.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 02.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T09:52
2023-07-02T09:52
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему будет преобладать относительно солнечная и сухая погода с прогревом воздуха до положенной климатической нормы. "То есть облачно, с прояснениями, без существенных осадков. В мегаполисе сегодня плюс 23-25 градусов, по области плюс 21-26 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 738 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: облачная погода и до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в воскресенье

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Виды Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится слабовыраженным промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему будет преобладать относительно солнечная и сухая погода с прогревом воздуха до положенной климатической нормы.
«
"То есть облачно, с прояснениями, без существенных осадков. В мегаполисе сегодня плюс 23-25 градусов, по области плюс 21-26 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 738 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
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