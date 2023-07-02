https://ria.ru/20230702/parizh-1881742743.html
В Париже пока не рассматривают вариант введения ЧП
В Париже пока не рассматривают вариант введения ЧП - РИА Новости, 02.07.2023
В Париже пока не рассматривают вариант введения ЧП
Французское правительство на данный момент считает, что введение чрезвычайного положения в стране – "это не вариант", поскольку средств в распоряжении полиции... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:44
2023-07-02T13:44
2023-07-02T14:30
в мире
париж
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Французское правительство на данный момент считает, что введение чрезвычайного положения в стране – "это не вариант", поскольку средств в распоряжении полиции пока достаточно для борьбы с беспорядками, заявил в интервью телеканалу BFMTV префект парижской полиции Лоран Нуньес."На данный момент это не вариант. Вариант, который выбрало правительство, и я думаю, что уже продемонстрировано, что это, очевидно, правильный вариант, заключается в том, что средств, которыми мы юридически располагаем, увеличение численности (полиции – ред.), аресты, рамки Уголовного кодекса, ….на данный момент достаточно, чтобы остановить это явление. Я, конечно, смогу подробно рассказать вам, что подразумевают меры чрезвычайного положения, но на данный момент в этом нет необходимости", - сказал префект.Он добавил, что автобусы и трамваи в парижском регионе снова будут остановлены в воскресенье вечером в 21.00 (22.00 по московскому времени).Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881745238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Париж, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Париже пока не рассматривают вариант введения ЧП
Вариант введения ЧП во французской столице на данный момент не рассматривают
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Французское правительство на данный момент считает, что введение чрезвычайного положения в стране – "это не вариант", поскольку средств в распоряжении полиции пока достаточно для борьбы с беспорядками, заявил в интервью телеканалу BFMTV префект парижской полиции Лоран Нуньес.
"На данный момент это не вариант. Вариант, который выбрало правительство, и я думаю, что уже продемонстрировано, что это, очевидно, правильный вариант, заключается в том, что средств, которыми мы юридически располагаем, увеличение численности (полиции – ред.), аресты, рамки Уголовного кодекса, ….на данный момент достаточно, чтобы остановить это явление. Я, конечно, смогу подробно рассказать вам, что подразумевают меры чрезвычайного положения, но на данный момент в этом нет необходимости", - сказал префект.
Он добавил, что автобусы и трамваи в парижском регионе снова будут остановлены в воскресенье вечером в 21.00 (22.00 по московскому времени).
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции
вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
Протестующие попытались поджечь автомобиль мэра французского Ла-Риша