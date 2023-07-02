В Париже ночью ранили двух полицейских, сообщили СМИ
BFMTV: двое полицейских получили ранения в Париже после того, как ночью попали под обстрел
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Двое полицейских получили легкие ранения после того, как попали под обстрел из травматического оружия прошлой ночью в 13-м округе Парижа, начато расследование по делу о покушении на убийство, передает телеканал BFMTV.
"Двое полицейских попали под обстрел в ночь с субботы на воскресенье в 13-м округе Парижа. Согласно первоначальным материалам расследования, эти двое полицейских были ранены выстрелами из травматического оружия около 2 часов ночи", - сообщили источники телеканалу.
Журналисты добавляют, что благодаря надетым на них бронежилетам полицейские не получили серьезных травм. Начато расследование по факту покушения на убийство представителя государственной власти.
В пятницу ночью семь полицейских во французском Лионе получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.