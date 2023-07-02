Рейтинг@Mail.ru
В Париже ночью ранили двух полицейских, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 02.07.2023 (обновлено: 11:53 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/parizh-1881729829.html
В Париже ночью ранили двух полицейских, сообщили СМИ
В Париже ночью ранили двух полицейских, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2023
В Париже ночью ранили двух полицейских, сообщили СМИ
Двое полицейских получили легкие ранения после того, как попали под обстрел из травматического оружия прошлой ночью в 13-м округе Парижа, начато расследование... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T11:50
2023-07-02T11:53
в мире
париж
лион
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365455_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0cde2f99bbc3f81729d325d5b34f6cb8.jpg
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Двое полицейских получили легкие ранения после того, как попали под обстрел из травматического оружия прошлой ночью в 13-м округе Парижа, начато расследование по делу о покушении на убийство, передает телеканал BFMTV. "Двое полицейских попали под обстрел в ночь с субботы на воскресенье в 13-м округе Парижа. Согласно первоначальным материалам расследования, эти двое полицейских были ранены выстрелами из травматического оружия около 2 часов ночи", - сообщили источники телеканалу. Журналисты добавляют, что благодаря надетым на них бронежилетам полицейские не получили серьезных травм. Начато расследование по факту покушения на убийство представителя государственной власти. В пятницу ночью семь полицейских во французском Лионе получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230702/shveytsariya-1881721541.html
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881717711.html
париж
лион
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881365455_185:0:953:576_1920x0_80_0_0_52fc122e20e4ccf80c87193eb5b231d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, лион, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Париж, Лион, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
В Париже ночью ранили двух полицейских, сообщили СМИ

BFMTV: двое полицейских получили ранения в Париже после того, как ночью попали под обстрел

© РИА Новости / Евгений ПолойкоСотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Двое полицейских получили легкие ранения после того, как попали под обстрел из травматического оружия прошлой ночью в 13-м округе Парижа, начато расследование по делу о покушении на убийство, передает телеканал BFMTV.
"Двое полицейских попали под обстрел в ночь с субботы на воскресенье в 13-м округе Парижа. Согласно первоначальным материалам расследования, эти двое полицейских были ранены выстрелами из травматического оружия около 2 часов ночи", - сообщили источники телеканалу.
Швейцарские полицейские перед несанкционированной акцией протеста - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию
Вчера, 10:02
Журналисты добавляют, что благодаря надетым на них бронежилетам полицейские не получили серьезных травм. Начато расследование по факту покушения на убийство представителя государственной власти.
В пятницу ночью семь полицейских во французском Лионе получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
Бронеавтомобиль элитного отряда полиции BRI в парижском пригороде Нантер - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Во Франции за ночь задержали более 700 участников беспорядков
Вчера, 09:21
 
В миреПарижЛионФранцияБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала