https://ria.ru/20230702/parizh-1881729829.html

В Париже ночью ранили двух полицейских, сообщили СМИ

В Париже ночью ранили двух полицейских, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2023

В Париже ночью ранили двух полицейских, сообщили СМИ

Двое полицейских получили легкие ранения после того, как попали под обстрел из травматического оружия прошлой ночью в 13-м округе Парижа, начато расследование... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T11:50

2023-07-02T11:50

2023-07-02T11:53

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лион

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Двое полицейских получили легкие ранения после того, как попали под обстрел из травматического оружия прошлой ночью в 13-м округе Парижа, начато расследование по делу о покушении на убийство, передает телеканал BFMTV. "Двое полицейских попали под обстрел в ночь с субботы на воскресенье в 13-м округе Парижа. Согласно первоначальным материалам расследования, эти двое полицейских были ранены выстрелами из травматического оружия около 2 часов ночи", - сообщили источники телеканалу. Журналисты добавляют, что благодаря надетым на них бронежилетам полицейские не получили серьезных травм. Начато расследование по факту покушения на убийство представителя государственной власти. В пятницу ночью семь полицейских во французском Лионе получили огнестрельные ранения в ходе беспорядков. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230702/shveytsariya-1881721541.html

https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881717711.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, париж, лион, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере