https://ria.ru/20230702/parizh-1881702668.html

Полиция в Париже не дала протестующим собраться у Триумфальной арки

Полиция в Париже не дала протестующим собраться у Триумфальной арки - РИА Новости, 02.07.2023

Полиция в Париже не дала протестующим собраться у Триумфальной арки

Парижская полиция оттеснила от Триумфальной арки собравшихся людей, чтобы не допустить проведения там акции протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T01:09

2023-07-02T01:09

2023-07-02T01:20

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франция

париж

лион

жеральд дарманен

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Парижская полиция оттеснила от Триумфальной арки собравшихся людей, чтобы не допустить проведения там акции протеста, передает корреспондент РИА Новости. Около трех сотен человек, преимущественно молодых людей, пришли туда после призывов в социальных сетях собраться у арки около полуночи по московскому времени. Однако полиция не допустила скопления людей и оттеснила их в сторону Елисейских полей. Некоторых молодых людей останавливали и обыскивали, однако задержаний не производили, всех потом отпускали. Сейчас полиция старается не допустить формирования большой толпы, рассекая собравшихся на группы. Те разбегаются, но потом снова возвращаются. В субботу глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявлял, что в связи с беспорядками в стране будут задействованы около 45 тысяч полицейских, при этом значительные подкрепления отправлены в Лион и Марсель. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил, что прокуроры должны запросить у интернет-операторов IP-адреса молодых людей, призывающих к беспорядкам в приложении Snapchat, позволяющем публиковать видео, которые остаются видимыми всего несколько секунд, и обмениваться личными сообщениями. Большинство видеороликов о беспорядках, происходящих в стране, публикуются в этой социальной сети. Ранее СМИ сообщили, что правительство Франции в пятницу встретилось с представителями цифровых платформ на фоне беспорядков в стране. Телеканал BFMTV уточнял, что глава МВД и министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро собираются "предупредить" такие платформы, как TikTok, Snapchat, Twitter "об их ответственности и попросить их о поддержке", в частности, для выявления пользователей соцсетей, участвующих в "совершении правонарушений". Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230701/frantsii-1881685699.html

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в мире, франция, париж, лион, жеральд дарманен, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере