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В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба - РИА Новости, 02.07.2023
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11:51 02.07.2023 (обновлено: 11:59 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/otravlenie-1881729979.html
В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба
В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба - РИА Новости, 02.07.2023
В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба
Семья из трех человек насмерть отравилась угарным газом при просушке погреба в частном доме Минусинска на юге Красноярского края, сообщает ГСУ СК региона в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T11:51
2023-07-02T11:59
происшествия
красноярский край
минусинск
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Семья из трех человек насмерть отравилась угарным газом при просушке погреба в частном доме Минусинска на юге Красноярского края, сообщает ГСУ СК региона в Telegram-канале. По его данным, сообщение о найденных телах в погребе с признаками отравления угарным газом поступило утром в воскресенье. "По предварительным данным, мужчина, желая просушить погреб, расположенный в доме, спустился в него с горящим углем, где потерял сознание. На помощь ему поспешила его супруга, которая, спустившись в погреб, также потеряла сознание. В связи с длительным отсутствием родителей к ним в погреб спустился их сын, который также получил смертельное отравление угарным газом. Погибших обнаружил внук", - говорится в сообщении. По данному факту проводится процессуальная проверка.
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происшествия, красноярский край, минусинск
Происшествия, Красноярский край, Минусинск
В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба

В Минусинске семья из трех человек отравилась угарным газом во время просушки погреба

В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба
В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Семья из трех человек насмерть отравилась угарным газом при просушке погреба в частном доме Минусинска на юге Красноярского края, сообщает ГСУ СК региона в Telegram-канале.
По его данным, сообщение о найденных телах в погребе с признаками отравления угарным газом поступило утром в воскресенье.
"По предварительным данным, мужчина, желая просушить погреб, расположенный в доме, спустился в него с горящим углем, где потерял сознание. На помощь ему поспешила его супруга, которая, спустившись в погреб, также потеряла сознание. В связи с длительным отсутствием родителей к ним в погреб спустился их сын, который также получил смертельное отравление угарным газом. Погибших обнаружил внук", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится процессуальная проверка.
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ПроисшествияКрасноярский крайМинусинск
 
 
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