https://ria.ru/20230702/otravlenie-1881729979.html

В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба

В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба - РИА Новости, 02.07.2023

В Красноярском крае семья погибла во время просушки погреба

Семья из трех человек насмерть отравилась угарным газом при просушке погреба в частном доме Минусинска на юге Красноярского края, сообщает ГСУ СК региона в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T11:51

2023-07-02T11:51

2023-07-02T11:59

происшествия

красноярский край

минусинск

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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Семья из трех человек насмерть отравилась угарным газом при просушке погреба в частном доме Минусинска на юге Красноярского края, сообщает ГСУ СК региона в Telegram-канале. По его данным, сообщение о найденных телах в погребе с признаками отравления угарным газом поступило утром в воскресенье. "По предварительным данным, мужчина, желая просушить погреб, расположенный в доме, спустился в него с горящим углем, где потерял сознание. На помощь ему поспешила его супруга, которая, спустившись в погреб, также потеряла сознание. В связи с длительным отсутствием родителей к ним в погреб спустился их сын, который также получил смертельное отравление угарным газом. Погибших обнаружил внук", - говорится в сообщении. По данному факту проводится процессуальная проверка.

https://ria.ru/20230427/tualet-1868300873.html

красноярский край

минусинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, минусинск