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Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами - РИА Новости, 02.07.2023
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22:09 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/otnosheniya-1881790410.html
Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами
Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России можно было бы временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, странами Балтии и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:09
2023-07-02T22:09
россия
финляндия
польша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России можно было бы временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией. "С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень", - написал он в статье для "Российской газеты".
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россия, финляндия, польша, дмитрий медведев
Россия, Финляндия, Польша, Дмитрий Медведев
Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами

Медведев: дипотношения с Финляндией, Польшей, Прибалтикой, Британией лучше приостановить

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России можно было бы временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией.
«
"С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень", - написал он в статье для "Российской газеты".
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
"Здесь вам не рады": россияне с домами в Финляндии готовятся к ограничениям
1 июля, 16:26
 
РоссияФинляндияПольшаДмитрий Медведев
 
 
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