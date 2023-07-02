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Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами
Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России можно было бы временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, странами Балтии и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:09
2023-07-02T22:09
2023-07-02T22:09
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финляндия
польша
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России можно было бы временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией. "С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень", - написал он в статье для "Российской газеты".
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россия, финляндия, польша, дмитрий медведев
Россия, Финляндия, Польша, Дмитрий Медведев
Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами
Медведев: дипотношения с Финляндией, Польшей, Прибалтикой, Британией лучше приостановить