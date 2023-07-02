https://ria.ru/20230702/otnosheniya-1881790410.html

Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами

Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами - РИА Новости, 02.07.2023

Медведев призвал приостановить дипотношения с некоторыми странами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России можно было бы временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, странами Балтии и... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:09

2023-07-02T22:09

2023-07-02T22:09

россия

финляндия

польша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что России можно было бы временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Великобританией. "С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень", - написал он в статье для "Российской газеты".

https://ria.ru/20230701/sanktsii-1881656097.html

россия

финляндия

польша

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россия, финляндия, польша, дмитрий медведев