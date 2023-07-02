https://ria.ru/20230702/otnosheniya-1881789375.html
Медведев опроверг тезис об изоляции России
Медведев опроверг тезис об изоляции России - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев опроверг тезис об изоляции России
Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье опроверг тезис о том, что Россия находится в изоляции, напомнив, что ее политические контакты с Азией, Африкой и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:04
2023-07-02T22:04
2023-07-02T22:04
специальная военная операция на украине
россия
азия
африка
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье опроверг тезис о том, что Россия находится в изоляции, напомнив, что ее политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются. "Давайте разберемся в их аргументах. "Россия находится в изоляции". Ничуть. Политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются. Их рынки открыты, их компании вовсю работают у нас, несмотря на санкции. Замаячил конец эпохи всемогущего доллара. На повестке дня переход на национальные и цифровые валюты", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете", говоря о заявлениях Запада. При этом, по его словам, несмотря на то, что" связи с Европой существенно уменьшились, полностью они не исчезли.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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россия, азия, африка, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Азия, Африка, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев опроверг тезис об изоляции России
Медведев опроверг тезис об изоляции России и напомнил о контактах с Азией и Африкой