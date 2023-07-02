https://ria.ru/20230702/otnosheniya-1881789375.html

Медведев опроверг тезис об изоляции России

Медведев опроверг тезис об изоляции России - РИА Новости, 02.07.2023

Медведев опроверг тезис об изоляции России

Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье опроверг тезис о том, что Россия находится в изоляции, напомнив, что ее политические контакты с Азией, Африкой и... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:04

2023-07-02T22:04

2023-07-02T22:04

специальная военная операция на украине

россия

азия

африка

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье опроверг тезис о том, что Россия находится в изоляции, напомнив, что ее политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются. "Давайте разберемся в их аргументах. "Россия находится в изоляции". Ничуть. Политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются. Их рынки открыты, их компании вовсю работают у нас, несмотря на санкции. Замаячил конец эпохи всемогущего доллара. На повестке дня переход на национальные и цифровые валюты", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете", говоря о заявлениях Запада. При этом, по его словам, несмотря на то, что" связи с Европой существенно уменьшились, полностью они не исчезли.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

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россия, азия, африка, дмитрий медведев, в мире