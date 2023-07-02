Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
© Фото : Приходько РИК / TelegramДворец культуры "Шахтер" в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ
Дворец культуры "Шахтер" в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 01.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров...01.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 122 миллиметров... 01.20 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осаждавшими его украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.