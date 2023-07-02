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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:28 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/obstrely-1881705856.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T02:28
2023-07-02T02:28
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 01.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров...01.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 122 миллиметров... 01.20 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осаждавшими его украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

© Фото : Приходько РИК / TelegramДворец культуры "Шахтер" в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ
Дворец культуры Шахтер в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Дворец культуры "Шахтер" в Горловке, поврежденный обстрелом со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и населенный пункт Горловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 01.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров...01.15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 122 миллиметров... 01.20 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осаждавшими его украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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