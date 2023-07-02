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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 02.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T01:14

2023-07-02T01:14

2023-07-02T01:14

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 22:05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров...00:10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров... 00:30 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230701/spetsoperatsiya-1881683284.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия