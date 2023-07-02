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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.07.2023
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 215 единиц различных боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T00:22
2023-07-02T00:22
2023-07-02T00:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 215 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из AGM-88 HARM, РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - 10 обстрелов из артиллерии 122 миллиметра. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в телеграм-канале. По его данным, всего украинские войска выпустили 215 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Владимировка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Киевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 28 обстрелов.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 36 раз обстреляли территорию Донбасса