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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 02.07.2023
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:38
2023-07-02T21:38
2023-07-02T21:38
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ранее сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке в общей сложности 19 ракет из РСЗО. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки пострадала мирная жительница