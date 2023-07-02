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Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 02.07.2023
Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T20:58
2023-07-02T20:58
2023-07-02T20:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 12 ракет из РСЗО.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина
Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке еще семь ракет из РСЗО