https://ria.ru/20230702/obstrel-1881785143.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 02.07.2023

Украинские войска снова обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T20:58

2023-07-02T20:58

2023-07-02T20:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817102601_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_08e2146363f19ca10d333386e83a41bb.jpg

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив семь ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ранее ведомство сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 12 ракет из РСЗО.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, сцкк, украина