https://ria.ru/20230702/obstrel-1881776540.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 02.07.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T19:22

2023-07-02T19:22

2023-07-02T19:22

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Ведомство отмечает, что в 17.45 и 18.00 мск украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов калибра 155 миллиметров. В 18.10 представительство зафиксировало обстрел Макеевки, украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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происшествия, сцкк, донецк, макеевка, донецкая народная республика