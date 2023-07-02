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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 02.07.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска в 18.30 (совпадает с мск) обстреляли Горловку 12 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:48
2023-07-02T18:48
2023-07-02T19:09
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 (совпадает с мск) обстреляли Горловку 12 ракетами из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 18.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Также отмечается, что в 18.20 ведомство зафиксировало обстрел Горловки пятью снарядами калибра 122 миллиметра, а в 18.40 украинские войска выпустили по населенному пункту шесть снарядов калибра 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке 12 ракет из РСЗО