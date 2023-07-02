https://ria.ru/20230702/obstrel-1881766672.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 02.07.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T17:53

2023-07-02T17:53

2023-07-02T17:53

донецк

горловка

стирол

сцкк

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происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и 13 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале представительства. Ведомство отмечает, что в 14.35 и 16.55 мск украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 13 снарядов калибром 122 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

донецк

горловка

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донецк, горловка, стирол, сцкк, нато, происшествия