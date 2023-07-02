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ВСУ ударили из артиллерии по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 02.07.2023 (обновлено: 10:39 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/obstrel-1881724824.html
ВСУ ударили из артиллерии по левобережью Херсонской области
ВСУ ударили из артиллерии по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 02.07.2023
ВСУ ударили из артиллерии по левобережью Херсонской области
Украинские войска за последние сутки выпустили по левобережью Херсонской области около 80 нарядов, под удар попали девять населенных пунктов, сообщает... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:38
2023-07-02T10:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Украинские войска за последние сутки выпустили по левобережью Херсонской области около 80 нарядов, под удар попали девять населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в Telegram-канале. "ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. В частности, за минувшие сутки из ствольной артиллерии выпущено 77 снарядов. Под удар попали Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Новая Каховка, Каховка, Крынки, Васильевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230629/gritsak-1881044925.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили из артиллерии по левобережью Херсонской области

Украинские войска за сутки выпустили 77 снарядов по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Украинские войска за последние сутки выпустили по левобережью Херсонской области около 80 нарядов, под удар попали девять населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в Telegram-канале.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении.
В частности, за минувшие сутки из ствольной артиллерии выпущено 77 снарядов. Под удар попали Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Новая Каховка, Каховка, Крынки, Васильевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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