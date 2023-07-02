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ВСУ ударили из артиллерии по левобережью Херсонской области
ВСУ ударили из артиллерии по левобережью Херсонской области - РИА Новости, 02.07.2023
ВСУ ударили из артиллерии по левобережью Херсонской области
Украинские войска за последние сутки выпустили по левобережью Херсонской области около 80 нарядов, под удар попали девять населенных пунктов, сообщает... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:38
2023-07-02T10:38
2023-07-02T10:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Украинские войска за последние сутки выпустили по левобережью Херсонской области около 80 нарядов, под удар попали девять населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в Telegram-канале. "ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. В частности, за минувшие сутки из ствольной артиллерии выпущено 77 снарядов. Под удар попали Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Старая Збурьевка, Подстепное, Новая Каховка, Каховка, Крынки, Васильевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ ударили из артиллерии по левобережью Херсонской области
Украинские войска за сутки выпустили 77 снарядов по левобережью Херсонской области