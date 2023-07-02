Украинские военные выпустили почти 80 снарядов по Белгородской области
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 76 снарядов по территории Белгородской области
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, также одно из сел было атаковано дроном-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава области в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 1 июля. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 76, обстрелы зафиксированы в пяти муниципалитетах. Днем ранее, 30 июня, в регионе было обстреляно три приграничных района и выпущено 23 различных боеприпаса.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попало село Журавлёвка. Били из артиллерии – зафиксировано 4 прилёта", - написал Гладков, добавив, что обошлось без последствий.
Губернатор отметил, что в Валуйском городском округе по селу Карабаново выпущено 12 минометных снарядов, повреждения получили 4 частных домовладения. В селе Тулянка системой ПВО сбит беспилотник. В Волоконовском районе было выпущено 24 единицы различных боеприпасов. По словам Гладкова, в Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину села Поповка, также село Вязовое 6 раз было обстреляно из артиллерии.
"В Шебекинском городском округе по сёлам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по 6 миномётных снарядов, по селу Середа – 2. В селе Муром сбит беспилотник противника. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - уточнил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.