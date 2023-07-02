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Украинские военные выпустили почти 80 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:18 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/obstrel-1881723192.html
Украинские военные выпустили почти 80 снарядов по Белгородской области
Украинские военные выпустили почти 80 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 02.07.2023
Украинские военные выпустили почти 80 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, также одно из сел было атаковано дроном-камикадзе, сообщил РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:18
2023-07-02T10:18
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, также одно из сел было атаковано дроном-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава области в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 1 июля. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 76, обстрелы зафиксированы в пяти муниципалитетах. Днем ранее, 30 июня, в регионе было обстреляно три приграничных района и выпущено 23 различных боеприпаса. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попало село Журавлёвка. Били из артиллерии – зафиксировано 4 прилёта", - написал Гладков, добавив, что обошлось без последствий. Губернатор отметил, что в Валуйском городском округе по селу Карабаново выпущено 12 минометных снарядов, повреждения получили 4 частных домовладения. В селе Тулянка системой ПВО сбит беспилотник. В Волоконовском районе было выпущено 24 единицы различных боеприпасов. По словам Гладкова, в Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину села Поповка, также село Вязовое 6 раз было обстреляно из артиллерии. "В Шебекинском городском округе по сёлам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по 6 миномётных снарядов, по селу Середа – 2. В селе Муром сбит беспилотник противника. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - уточнил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Белгородская область, Происшествия
Украинские военные выпустили почти 80 снарядов по Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 76 снарядов по территории Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, также одно из сел было атаковано дроном-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Глава области в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 1 июля. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 76, обстрелы зафиксированы в пяти муниципалитетах. Днем ранее, 30 июня, в регионе было обстреляно три приграничных района и выпущено 23 различных боеприпаса.
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Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попало село Журавлёвка. Били из артиллерии – зафиксировано 4 прилёта", - написал Гладков, добавив, что обошлось без последствий.
Губернатор отметил, что в Валуйском городском округе по селу Карабаново выпущено 12 минометных снарядов, повреждения получили 4 частных домовладения. В селе Тулянка системой ПВО сбит беспилотник. В Волоконовском районе было выпущено 24 единицы различных боеприпасов. По словам Гладкова, в Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину села Поповка, также село Вязовое 6 раз было обстреляно из артиллерии.
"В Шебекинском городском округе по сёлам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по 6 миномётных снарядов, по селу Середа – 2. В селе Муром сбит беспилотник противника. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - уточнил глава области.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородский районБелгородская областьПроисшествия
 
 
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