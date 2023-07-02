https://ria.ru/20230702/obstrel-1881723192.html

Украинские военные выпустили почти 80 снарядов по Белгородской области

Украинские военные выпустили почти 80 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 02.07.2023

Украинские военные выпустили почти 80 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, также одно из сел было атаковано дроном-камикадзе, сообщил РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T10:18

2023-07-02T10:18

2023-07-02T10:18

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородский район

белгородская область

происшествия

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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области более 70 снарядов, также одно из сел было атаковано дроном-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Глава области в своем Telegram-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 1 июля. Согласно этим данным, общее количество выпущенных снарядов - 76, обстрелы зафиксированы в пяти муниципалитетах. Днем ранее, 30 июня, в регионе было обстреляно три приграничных района и выпущено 23 различных боеприпаса. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 14 артиллерийских снарядов. Две гранаты противник сбросил с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попало село Журавлёвка. Били из артиллерии – зафиксировано 4 прилёта", - написал Гладков, добавив, что обошлось без последствий. Губернатор отметил, что в Валуйском городском округе по селу Карабаново выпущено 12 минометных снарядов, повреждения получили 4 частных домовладения. В селе Тулянка системой ПВО сбит беспилотник. В Волоконовском районе было выпущено 24 единицы различных боеприпасов. По словам Гладкова, в Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину села Поповка, также село Вязовое 6 раз было обстреляно из артиллерии. "В Шебекинском городском округе по сёлам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по 6 миномётных снарядов, по селу Середа – 2. В селе Муром сбит беспилотник противника. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - уточнил глава области. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230618/dobrovoltsy-1878758650.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородский район

белгородская область

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вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, происшествия