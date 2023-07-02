Медведев рассказал о реакции Запада на последствия мятежа в России
Медведев: врагов России не порадовало, что при попытке мятежа страна сплотилась
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону
Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Врагов России не порадовал результат попытки недавнего вооруженного мятежа, её власти убедительно доказали свою силу и устойчивость, а народ продемонстрировал готовность сплотиться вокруг президента, да и начало "контрнаступления" Украины стало для Запада неожиданностью, чем и объясняется очередной виток обвинений против РФ, заявил в статье зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Наших врагов — как внешних, так и внутренних — едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа. Власть в России убедительно доказала свою силу и устойчивость, а народ страны продемонстрировал готовность сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Путина для защиты Родины", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете".
Он отметил, что противников России "вряд ли столь сильно огорчил наконец-то взятый нами Артемовск, он же Бахмут".
"Поражение ВСУ на этом фронте было делом предрешенным. Другое дело, что начало контрнаступления для западных политических дебилов оказалось неожиданным. Они-то свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники", - написал зампред Совбеза.
По его мнению, в том числе с этим связано то, что на Западе "в очередной раз подняли белый шум и всеми силами продолжают сыпать обвинениями против России", и "заклинать о мире для Украины только на условиях нацистского киевского режима".
"Наши вечные идеологические противники в одном шаге от утраты того, что больше всего ценят. В первую очередь - своего глобального доминирования, на котором веками зиждилось их благополучие. Поэтому западные политиканы и пытаются нагнетать страх. Но на самом деле оруэлловские персонажи скотного двора - наглые английские свиньи и прочий подчиненный им скот - сами в полном животном ужасе", - написал Медведев.
По мнению зампреда, западные политики хотят, как они это делали прежде, продемонстрировать миру свою силу. "Но на сей раз только расписываются в собственном бессилии. Создают информационный шум, но никакого содержания в нем практически нет. Все очевидно: их время истекло. Им не принадлежит даже сегодняшний день. Завтрашний - тем более", - подчеркнул Медведев.