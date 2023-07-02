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Медведев рассказал о реакции Запада на последствия мятежа в России - РИА Новости, 02.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:05 02.07.2023 (обновлено: 22:16 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/myatezh-1881789918.html
Медведев рассказал о реакции Запада на последствия мятежа в России
Медведев рассказал о реакции Запада на последствия мятежа в России - РИА Новости, 02.07.2023
Медведев рассказал о реакции Запада на последствия мятежа в России
Врагов России не порадовал результат попытки недавнего вооруженного мятежа, её власти убедительно доказали свою силу и устойчивость, а народ продемонстрировал... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:05
2023-07-02T22:16
специальная военная операция на украине
попытка вооруженного мятежа
в мире
россия
украина
артемовск
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Врагов России не порадовал результат попытки недавнего вооруженного мятежа, её власти убедительно доказали свою силу и устойчивость, а народ продемонстрировал готовность сплотиться вокруг президента, да и начало "контрнаступления" Украины стало для Запада неожиданностью, чем и объясняется очередной виток обвинений против РФ, заявил в статье зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Наших врагов — как внешних, так и внутренних — едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа. Власть в России убедительно доказала свою силу и устойчивость, а народ страны продемонстрировал готовность сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Путина для защиты Родины", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете". Он отметил, что противников России "вряд ли столь сильно огорчил наконец-то взятый нами Артемовск, он же Бахмут". "Поражение ВСУ на этом фронте было делом предрешенным. Другое дело, что начало контрнаступления для западных политических дебилов оказалось неожиданным. Они-то свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники", - написал зампред Совбеза. По его мнению, в том числе с этим связано то, что на Западе "в очередной раз подняли белый шум и всеми силами продолжают сыпать обвинениями против России", и "заклинать о мире для Украины только на условиях нацистского киевского режима"."Наши вечные идеологические противники в одном шаге от утраты того, что больше всего ценят. В первую очередь - своего глобального доминирования, на котором веками зиждилось их благополучие. Поэтому западные политиканы и пытаются нагнетать страх. Но на самом деле оруэлловские персонажи скотного двора - наглые английские свиньи и прочий подчиненный им скот - сами в полном животном ужасе", - написал Медведев.По мнению зампреда, западные политики хотят, как они это делали прежде, продемонстрировать миру свою силу. "Но на сей раз только расписываются в собственном бессилии. Создают информационный шум, но никакого содержания в нем практически нет. Все очевидно: их время истекло. Им не принадлежит даже сегодняшний день. Завтрашний - тем более", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20230629/evropa-1880985843.html
https://ria.ru/20230702/otnosheniya-1881789375.html
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украина
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попытка вооруженного мятежа, в мире, россия, украина, артемовск, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Попытка вооруженного мятежа, В мире, Россия, Украина, Артемовск, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Медведев рассказал о реакции Запада на последствия мятежа в России

Медведев: врагов России не порадовало, что при попытке мятежа страна сплотилась

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону
Бойцы ЧВК Вагнер в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Врагов России не порадовал результат попытки недавнего вооруженного мятежа, её власти убедительно доказали свою силу и устойчивость, а народ продемонстрировал готовность сплотиться вокруг президента, да и начало "контрнаступления" Украины стало для Запада неожиданностью, чем и объясняется очередной виток обвинений против РФ, заявил в статье зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Наших врагов — как внешних, так и внутренних — едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа. Власть в России убедительно доказала свою силу и устойчивость, а народ страны продемонстрировал готовность сплотиться вокруг Верховного Главнокомандующего Владимира Путина для защиты Родины", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете".
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Он отметил, что противников России "вряд ли столь сильно огорчил наконец-то взятый нами Артемовск, он же Бахмут".
"Поражение ВСУ на этом фронте было делом предрешенным. Другое дело, что начало контрнаступления для западных политических дебилов оказалось неожиданным. Они-то свято уверовали в гений своих инструкторов, всемогущество неограниченного бабла и силу хваленой натовской техники", - написал зампред Совбеза.
По его мнению, в том числе с этим связано то, что на Западе "в очередной раз подняли белый шум и всеми силами продолжают сыпать обвинениями против России", и "заклинать о мире для Украины только на условиях нацистского киевского режима".
"Наши вечные идеологические противники в одном шаге от утраты того, что больше всего ценят. В первую очередь - своего глобального доминирования, на котором веками зиждилось их благополучие. Поэтому западные политиканы и пытаются нагнетать страх. Но на самом деле оруэлловские персонажи скотного двора - наглые английские свиньи и прочий подчиненный им скот - сами в полном животном ужасе", - написал Медведев.
По мнению зампреда, западные политики хотят, как они это делали прежде, продемонстрировать миру свою силу. "Но на сей раз только расписываются в собственном бессилии. Создают информационный шум, но никакого содержания в нем практически нет. Все очевидно: их время истекло. Им не принадлежит даже сегодняшний день. Завтрашний - тем более", - подчеркнул Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеПопытка вооруженного мятежаВ миреРоссияУкраинаАртемовскДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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