https://ria.ru/20230702/myatezh-1881719160.html

Российское общество показало зрелость, не поддержав мятеж, заявил Володин

Российское общество показало зрелость, не поддержав мятеж, заявил Володин - РИА Новости, 02.07.2023

Российское общество показало зрелость, не поддержав мятеж, заявил Володин

Ситуация с попыткой мятежа показала, насколько высок авторитет президента России Владимира Путина среди гражданского общества, военных, никто не поддержал... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T09:37

2023-07-02T09:37

2023-07-02T11:17

попытка вооруженного мятежа

общество

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Ситуация с попыткой мятежа показала, насколько высок авторитет президента России Владимира Путина среди гражданского общества, военных, никто не поддержал мятеж, несмотря на возможность высказать разные точки зрения, многопартийность, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Непростая ситуация показала, насколько высок авторитет президента среди гражданского общества и военнослужащих. Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость", - написал Володин.Володин отметил, что 23-24 июня вошли в историю России "как дни единения и консолидации общества вокруг нашего президента". По словам Володина, Путин вышел из этой ситуации укрепившим свои позиции в стране и мире."Он сделал всё, чтобы не допустить кровопролития и смуты. Объяснив бойцам "Вагнера" реальное положение дел, предложил тем, кто хочет защищать Россию, продолжить службу с оружием в руках. Насколько знаю, многие из них на это согласились", - подчеркнул спикер Госдумы.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

попытка вооруженного мятежа, общество, россия, вячеслав володин