https://ria.ru/20230702/most-1881714990.html

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое - РИА Новости, 02.07.2023

Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое

К восьми утра автомобильная пробка при въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась более чем на шесть километров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T08:42

2023-07-02T08:42

2023-07-02T10:31

туризм

общество

краснодарский край

россия

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. К восьми утра автомобильная пробка при въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась более чем на шесть километров, сообщается в Telegram-канале крымского министерства транспорта."Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 километра, время ожидания до трех часов", — говорится в публикации.При этом в обратном направлении — из Крыма в Краснодарский край — пробки не наблюдается.Накануне пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, за ночь она сократилась до трех, но затем снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.

https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html

краснодарский край

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, краснодарский край, россия, республика крым, крымский мост