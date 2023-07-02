https://ria.ru/20230702/most-1881714990.html
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое - РИА Новости, 02.07.2023
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое
К восьми утра автомобильная пробка при въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась более чем на шесть километров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T08:42
2023-07-02T08:42
2023-07-02T10:31
туризм
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республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. К восьми утра автомобильная пробка при въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась более чем на шесть километров, сообщается в Telegram-канале крымского министерства транспорта."Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 километра, время ожидания до трех часов", — говорится в публикации.При этом в обратном направлении — из Крыма в Краснодарский край — пробки не наблюдается.Накануне пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, за ночь она сократилась до трех, но затем снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, краснодарский край, россия, республика крым, крымский мост
Туризм, Общество, Краснодарский край, Россия, Республика Крым, Крымский мост
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое
Минтранс Крыма: пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 6,5 километра