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Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое - РИА Новости, 02.07.2023
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Туризм
 
08:42 02.07.2023 (обновлено: 10:31 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/most-1881714990.html
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое - РИА Новости, 02.07.2023
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое
К восьми утра автомобильная пробка при въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась более чем на шесть километров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T08:42
2023-07-02T10:31
туризм
общество
краснодарский край
россия
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. К восьми утра автомобильная пробка при въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась более чем на шесть километров, сообщается в Telegram-канале крымского министерства транспорта.&quot;Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 километра, время ожидания до трех часов&quot;, — говорится в публикации.При этом в обратном направлении — из Крыма в Краснодарский край — пробки не наблюдается.Накануне пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, за ночь она сократилась до трех, но затем снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
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краснодарский край
россия
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Туризм, Общество, Краснодарский край, Россия, Республика Крым, Крымский мост
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла вдвое

Минтранс Крыма: пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 6,5 километра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымскому мосту
Автомобили на Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымскому мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. К восьми утра автомобильная пробка при въезде на Крымский мост со стороны Кубани растянулась более чем на шесть километров, сообщается в Telegram-канале крымского министерства транспорта.
«

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым по состоянию на 08:00 пробка до 6,5 километра, время ожидания до трех часов", — говорится в публикации.

При этом в обратном направлении — из Крыма в Краснодарский край — пробки не наблюдается.
Накануне пробка на подъезде к Крымскому мосту достигала девяти километров, за ночь она сократилась до трех, но затем снова начала расти. Как пояснили в Минтрансе, образование очередей связано с увеличением количества транспорта и багажа, который подлежит досмотру. В ведомстве увеличили количество постов и смен для проведения досмотра и рекомендовали водителям заранее паковать вещи в удобные для выгрузки сумки.
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