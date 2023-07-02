https://ria.ru/20230702/lantset-1881734873.html

Разведчики уничтожили дроном-камикадзе украинский танк и станцию РЭБ

Разведчики уничтожили дроном-камикадзе украинский танк и станцию РЭБ - РИА Новости, 02.07.2023

Разведчики уничтожили дроном-камикадзе украинский танк и станцию РЭБ

Разведка ВДВ РФ засекла украинский танк и станцию РЭБ на Херсонском направлении и уничтожила их беспилотником "Ланцет", о чем свидетельствует видео в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:30

2023-07-02T12:30

2023-07-02T13:07

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Разведка ВДВ РФ засекла украинский танк и станцию РЭБ на Херсонском направлении и уничтожила их беспилотником "Ланцет", о чем свидетельствует видео в распоряжении РИА Новости. Бойцы подразделения разведки сообщают, что противник стал серьезнее относиться к маскировке своей техники из-за постоянных налетов российских ударных БПЛА, но ему это не помогает. Ранее военнослужащие группировки "Днепр" зачистили территорию на левом берегу Днепра, в районе Антоновского моста, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20230702/lantset-1881707929.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар "Ланцетом" по станции РЭБ ВСУ на Херсонском направлении Удар "Ланцетом" по станции РЭБ ВСУ на Херсонском направлении 2023-07-02T12:30 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф