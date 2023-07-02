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Разведчики уничтожили дроном-камикадзе украинский танк и станцию РЭБ - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 02.07.2023 (обновлено: 13:07 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/lantset-1881734873.html
Разведчики уничтожили дроном-камикадзе украинский танк и станцию РЭБ
Разведчики уничтожили дроном-камикадзе украинский танк и станцию РЭБ - РИА Новости, 02.07.2023
Разведчики уничтожили дроном-камикадзе украинский танк и станцию РЭБ
Разведка ВДВ РФ засекла украинский танк и станцию РЭБ на Херсонском направлении и уничтожила их беспилотником "Ланцет", о чем свидетельствует видео в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T12:30
2023-07-02T13:07
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Разведка ВДВ РФ засекла украинский танк и станцию РЭБ на Херсонском направлении и уничтожила их беспилотником "Ланцет", о чем свидетельствует видео в распоряжении РИА Новости. Бойцы подразделения разведки сообщают, что противник стал серьезнее относиться к маскировке своей техники из-за постоянных налетов российских ударных БПЛА, но ему это не помогает. Ранее военнослужащие группировки "Днепр" зачистили территорию на левом берегу Днепра, в районе Антоновского моста, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20230702/lantset-1881707929.html
херсонская область
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Удар "Ланцетом" по станции РЭБ ВСУ на Херсонском направлении
Удар "Ланцетом" по станции РЭБ ВСУ на Херсонском направлении
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Разведчики уничтожили дроном-камикадзе украинский танк и станцию РЭБ

Разведка ВДВ уничтожила "Ланцетом" украинский танк и станцию РЭБ на Херсонском направлении

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 2 июл - РИА Новости. Разведка ВДВ РФ засекла украинский танк и станцию РЭБ на Херсонском направлении и уничтожила их беспилотником "Ланцет", о чем свидетельствует видео в распоряжении РИА Новости.
Бойцы подразделения разведки сообщают, что противник стал серьезнее относиться к маскировке своей техники из-за постоянных налетов российских ударных БПЛА, но ему это не помогает.
Ранее военнослужащие группировки "Днепр" зачистили территорию на левом берегу Днепра, в районе Антоновского моста, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
БПЛА-камикадзе ZALA — Ланцет-3 - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
В Киеве пожаловались на нехватку оружия для борьбы с "Ланцетами"
Вчера, 03:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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