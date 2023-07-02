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В Молдавии заявили об отсутствии контактов с Россией на высоком уровне - РИА Новости, 02.07.2023
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17:44 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/kontakty-1881765811.html
В Молдавии заявили об отсутствии контактов с Россией на высоком уровне
В Молдавии заявили об отсутствии контактов с Россией на высоком уровне - РИА Новости, 02.07.2023
В Молдавии заявили об отсутствии контактов с Россией на высоком уровне
Отношения Молдавии с Российской Федерацией изменились из-за происходящего на Украине, контакты осуществляются лишь на уровне посольств и министерств, а на... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T17:44
2023-07-02T17:44
молдавия
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Отношения Молдавии с Российской Федерацией изменились из-за происходящего на Украине, контакты осуществляются лишь на уровне посольств и министерств, а на высоком уровне практически отсутствуют, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Владимир Кук в эфире радиостудии Radio Chișinău. "Контакты с Российской Федерацией на высоком уровне практически отсутствуют. Наши контакты осуществляются только на уровне посольств и министерств, и диалог очень сильно сосредоточен на всем, что происходит на Украине", - сказал Кук. По его словам, все, что происходит на Украине, сильно повлияло на Молдавию, "сказалось в политическом плане, в экономическом, в социальном, на безопасности". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
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молдавия, россия, в мире
Молдавия, Россия, В мире
В Молдавии заявили об отсутствии контактов с Россией на высоком уровне

Госсекретарь МИД Молдавии Кук: контакты с Россией на высоком уровне почти отсутствуют

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Отношения Молдавии с Российской Федерацией изменились из-за происходящего на Украине, контакты осуществляются лишь на уровне посольств и министерств, а на высоком уровне практически отсутствуют, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Владимир Кук в эфире радиостудии Radio Chișinău.
«
"Контакты с Российской Федерацией на высоком уровне практически отсутствуют. Наши контакты осуществляются только на уровне посольств и министерств, и диалог очень сильно сосредоточен на всем, что происходит на Украине", - сказал Кук.
По его словам, все, что происходит на Украине, сильно повлияло на Молдавию, "сказалось в политическом плане, в экономическом, в социальном, на безопасности".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.
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