В Молдавии заявили об отсутствии контактов с Россией на высоком уровне
Госсекретарь МИД Молдавии Кук: контакты с Россией на высоком уровне почти отсутствуют
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Отношения Молдавии с Российской Федерацией изменились из-за происходящего на Украине, контакты осуществляются лишь на уровне посольств и министерств, а на высоком уровне практически отсутствуют, заявил государственный секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Владимир Кук в эфире радиостудии Radio Chișinău.
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"Контакты с Российской Федерацией на высоком уровне практически отсутствуют. Наши контакты осуществляются только на уровне посольств и министерств, и диалог очень сильно сосредоточен на всем, что происходит на Украине", - сказал Кук.
По его словам, все, что происходит на Украине, сильно повлияло на Молдавию, "сказалось в политическом плане, в экономическом, в социальном, на безопасности".
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях.