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При столкновении самолетов в Колумбии погиб подполковник ВВС
При столкновении самолетов в Колумбии погиб подполковник ВВС - РИА Новости, 02.07.2023
При столкновении самолетов в Колумбии погиб подполковник ВВС
Два самолета колумбийских ВВС столкнулись при выполнении учебного задания в районе авиабазы в департаменте Мета, один из пилотов погиб, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T08:19
2023-07-02T08:19
2023-07-02T09:21
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МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Два самолета колумбийских ВВС столкнулись при выполнении учебного задания в районе авиабазы в департаменте Мета, один из пилотов погиб, сообщили в пресс-службе военно-воздушных сил. "ВВС Колумбии с сожалением сообщают, что сегодня в 17:28 (01:28 2 июля мск. — Прим. ред.) два самолета Т-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования № 2, расположенного в Апиай, Мета", — говорится в релизе.В результате инцидента погиб подполковник ВВС Марио Андрес Эспиноса Гонсалес. О состоянии второго самолета и пилота не сообщается. Причины аварии на месте происшествия выясняет инспекционная комиссия. На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как два самолета, низко летящие в составе эскадрильи, сталкиваются друг с другом, после чего происходит взрыв и один из них падает.
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в мире, колумбия
При столкновении самолетов в Колумбии погиб подполковник ВВС
Подполковник ВВС Эспиноса погиб при крушении самолетов в ходе учебного полета в Колумбии