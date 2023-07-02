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По следам тевтонских рыцарей. План путешествия в Калининградскую область - РИА Новости, 02.07.2023
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Туризм
 
08:00 02.07.2023 (обновлено: 08:03 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/kaliningrad-1881544598.html
По следам тевтонских рыцарей. План путешествия в Калининградскую область
По следам тевтонских рыцарей. План путешествия в Калининградскую область - РИА Новости, 02.07.2023
По следам тевтонских рыцарей. План путешествия в Калининградскую область
Калининградская область этим летом — очень востребованное направление. "Аэрофлот" на июль даже добавил новые рейсы, у других перевозчиков билеты тоже быстро... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T08:00
2023-07-02T08:03
туризм
калининград
куда поехать
маршруты - туризм
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ММОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Виталий Ковальчук. Калининградская область этим летом — очень востребованное направление. "Аэрофлот" на июль даже добавил новые рейсы, у других перевозчиков билеты тоже быстро раскупают. Погулять по замкам Тевтонского ордена, не покидая Россию, можно только в самом западном ее регионе. Многие рыцарские крепости реставрируют и открывают для туристов. Где поучиться стрельбе из лука, спуститься в исторические подвалы и увидеть кирху с аистами-смотрителями — в материале РИА Новости.Где найти неприступную крепостьЗамков Тевтонского рыцарского ордена осталось не так много. Цитадель Шаакен в поселке Некрасово возведена в форме круга, а не квадрата, как строили обычно. Знаменита она и тем, что вплоть до XVI века никому не удавалось ее взять. Сейчас главное здание замка открыто для посетителей. В сохранившихся комнатах — небольшой музей истории Шаакена. Один из героев — Петр I, который не раз тут останавливался.В подвалах можно увидеть и потрогать камни XIV века, на которых строили замок. А еще здесь — музей средневековых пыток, хотя для этих целей подземелье никогда не использовали: там хранили вино и продукты.Туристы могут пострелять из лука и арбалета — этому обучат "средневековые рыцари".В 300 метрах от крепости в здании конюшен начала XX века — сыроварня "Шаакен Дорф". В магазине при ней — сыр, шоколад и марципан местного производства.Замок Вальдау в поселке Низовье сохранился гораздо лучше Шаакена. Два крепостных корпуса XIV века открыты для посещений. В XVIII-XIX столетиях оба здания перестроили по моде того времени. Частные арендаторы главного корпуса постепенно его облагораживают. Эту часть замка можно осмотреть с групповой экскурсией, которую проводят сами хозяева.Во флигеле — муниципальный музей "Вальдавский замок". Он посвящен истории этих мест и профессиям, кормившим здешних обитателей: кузнеца, пивовара, аптекаря. В километре — частный музей "Старь" в здании начала XX века, там — коллекция ретротехники."Новинки"В Гвардейске приятно прогуляться среди отреставрированных немецких домов XIX-XX века. В столетнем здании ратуши — Музей истории города. Одна из комнат с очень толстыми стенами — это бывшее хранилище городской казны.Тевтонский замок Тапиау до 2021 года занимала исправительная колония. Сейчас строение принадлежит частному инвестору, идет реставрация. Уже проводят экскурсии — каждый час.В одном из залов флигеля — выставка доисторического оружия. Самым старым экспонатам более двух тысяч лет, их можно потрогать.В имении Лангендорф на месте рыцарского замка в зданиях XIX века устроен гостиничный комплекс. Тут стоит просто погулять, заплатив за вход. Из небольшого живописного парка открываются виды на реку Преголю и заливные луга.С фонарикомФорт № 1 в поселке Большое Исаково открылся для гостей в 2022-м. Он — один из 15 фортов, окружавших Кенигсберг. Построили их в 1870-80-е, сейчас три действуют как музеи.На экскурсии по форту № 1 (их проводят каждые два часа, а по выходным — каждый час) туристам расскажут, как устроена крепость, где жили солдаты и офицеры в конце XIX века, что происходило в апреле 1945-го.Форт сдался советским войскам без тяжелых боев: комендант хотел "воевать до последнего солдата", но его убили подчиненные. Каждому посетителю выдают фонарик: после экскурсии можно погулять по галереям самостоятельно. Кирхи с аистамиХрамов XIV века в регионе было немало. Но сейчас — единицы. Одна из них — Святой Екатерины в поселке Родники (Арнау), известная с 1364 года. Здесь — православный монастырь.Церковь Святого Николая в Ушаково (Хайлигенвальде) построили в 1344 году. Резной деревянный интерьер сгорел во время боев 1945-го. Чудом сохранилась дубовая дверь тевтонских времен. Гранитную купель для крещения вернула местная жительница.Кирха Святой Анны в поселке Гвардейское (Мюльхаузен) осталась лютеранским храмом. В XV веке владелец этих земель Даниэль фон Кунхайм торговал здесь индульгенциями. Его внук был женат на дочери Мартина Лютера. В кирхе — уникальные потолочные росписи XVII-XVIII веков. А фреску "Страшный суд" на стене относят к XV веку. Храм можно посетить, позвонив смотрительнице, размер оплаты — на усмотрение туристов.Кирху охраняют две семьи аистов — свили гнезда на церковных шпилях. Этих птиц в в Гвардейском особенно много.По следам тевтонцевЗамок Пройсиш-Эйлау в городе Багратионовске реставрируют, а с июня этого года на территории проводят экскурсии.Единственное сохранившееся здание крепости — форбург, каменный замок XIV века стометровой длины. Нижний уровень выложен из природных камней. Это было еще дороже и надежнее, чем строить из кирпича.В музее Багратионовска — керамика и оружие дохристианских времен и Средневековья, посуда XIX века, предметы немецкого и советского быта, клад прусских и польских монет XVII века. Отдельный зал посвящен кровопролитному сражению 1807 года между Наполеоном и русско-прусской армией, которое произошло в этих местах.Западный сувенирЧтобы осмотреть окрестности Калининграда, лучше остановиться в самом городе. Гостиниц и баз отдыха вне столицы области очень мало, и оценки у них, как правило, невысокие. Исключение — парки-отели от девяти-десяти тысяч рублей за ночь.Из региона везут в качестве сувениров сыр, марципан, рыбу. Идеальный вариант — купить нужный продукт в магазине при небольшом производстве.
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калининград, куда поехать, маршруты - туризм
Туризм, Калининград, куда поехать, Маршруты - Туризм

По следам тевтонских рыцарей. План путешествия в Калининградскую область

© Фото : Виталий КовальчукИсторические здания на улице Гагарина в Гвардейске
Исторические здания на улице Гагарина в Гвардейске - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© Фото : Виталий Ковальчук
Читать ria.ru в
ММОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Виталий Ковальчук. Калининградская область этим летом — очень востребованное направление. "Аэрофлот" на июль даже добавил новые рейсы, у других перевозчиков билеты тоже быстро раскупают. Погулять по замкам Тевтонского ордена, не покидая Россию, можно только в самом западном ее регионе. Многие рыцарские крепости реставрируют и открывают для туристов. Где поучиться стрельбе из лука, спуститься в исторические подвалы и увидеть кирху с аистами-смотрителями — в материале РИА Новости.

Где найти неприступную крепость

Замков Тевтонского рыцарского ордена осталось не так много. Цитадель Шаакен в поселке Некрасово возведена в форме круга, а не квадрата, как строили обычно. Знаменита она и тем, что вплоть до XVI века никому не удавалось ее взять.
© Фото : Виталий Ковальчук

Крепость Шаакен — круглой формы, в отличие от большинства остальных

Крепость Шаакен круглой формы, в отличие от большинства остальных

Крепость Шаакен — круглой формы, в отличие от большинства остальных

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 17
© Фото : Виталий Ковальчук

Замок Шаакен (XIV век)

Замок Шаакен (XIV в.)

Замок Шаакен (XIV век)

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 17
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Шаакен, главное здание
Замок Шаакен, главное здание
Замок Шаакен, главное здание
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 17
© Фото : Виталий КовальчукЭкскурсия в Шаакене
Экскурсия в Шаакене
Экскурсия в Шаакене
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 17
© Фото : Виталий Ковальчук

От построек XIV века в Шаакене сохранились главное здание и часть стены

От построек XIV века в Шаакене сохранилось главное здание и часть стены

От построек XIV века в Шаакене сохранились главное здание и часть стены

© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 17
© Фото : Виталий КовальчукМузей в Шаакене находится в главном здании
Музей в Шаакене находится в главном здании
Музей в Шаакене находится в главном здании
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 17
© Фото : Виталий Ковальчук

Музей в Шаакене, кухонная плита начала XX века

Музей в Шаакене , кухонная плита начала XX в

Музей в Шаакене, кухонная плита начала XX века

© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 17
© Фото : Виталий КовальчукСыроварня "Шаакен Дорф"
Сыроварня Шаакен Дорф
Сыроварня "Шаакен Дорф"
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 17
© Фото : Виталий КовальчукСыры производства "Шаакен Дорф"
Сыры производства Шаакен Дорф
Сыры производства "Шаакен Дорф"
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 17
© Фото : Виталий КовальчукСозревающие сыры в сыроварне "Шаакен Дорф"
Созревающие сыры в сыроварне Шаакен Дорф
Созревающие сыры в сыроварне "Шаакен Дорф"
© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 17
© Фото : Виталий Ковальчук

Сыроварня "Шаакен Дорф" находится в здании конюшни начала XX века

Сыроварня Шаакен Дорф находится в здании конюшни начала XX ввека

Сыроварня "Шаакен Дорф" находится в здании конюшни начала XX века

© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 17
© Фото : Виталий Ковальчук

В магазине при сыроварне "Шаакен Дорф" продается не только сыр, но и сладости

В магазине при сыроварне Шаакен Дорф продается не тольк сыр, но и сладости

В магазине при сыроварне "Шаакен Дорф" продается не только сыр, но и сладости

© Фото : Виталий Ковальчук
12 из 17
© Фото : Виталий КовальчукКачели в крепости Шаакен
Качели в крепости Шаакен
Качели в крепости Шаакен
© Фото : Виталий Ковальчук
13 из 17
© Фото : Виталий КовальчукВ Шаакене учат стрелять из арбалета
В Шаакене учат стрелять из арбалета
В Шаакене учат стрелять из арбалета
© Фото : Виталий Ковальчук
14 из 17
© Фото : Виталий КовальчукКафе в Шаакене находится в здании начала XX века
Кафе в Шаакене находится в здании начала XX века
Кафе в Шаакене находится в здании начала XX века
© Фото : Виталий Ковальчук
15 из 17
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Шаакен, подвал в главном здании
Замок Шаакен, подвал в главном здании
Замок Шаакен, подвал в главном здании
© Фото : Виталий Ковальчук
16 из 17
© Фото : Виталий КовальчукДомашняя птица в Шаакене
Домашняя птица в Шаакене
Домашняя птица в Шаакене
© Фото : Виталий Ковальчук
17 из 17

Крепость Шаакен — круглой формы, в отличие от большинства остальных

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 17

Замок Шаакен (XIV век)

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 17
Замок Шаакен, главное здание
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 17
Экскурсия в Шаакене
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 17

От построек XIV века в Шаакене сохранились главное здание и часть стены

© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 17
Музей в Шаакене находится в главном здании
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 17

Музей в Шаакене, кухонная плита начала XX века

© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 17
Сыроварня "Шаакен Дорф"
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 17
Сыры производства "Шаакен Дорф"
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 17
Созревающие сыры в сыроварне "Шаакен Дорф"
© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 17

Сыроварня "Шаакен Дорф" находится в здании конюшни начала XX века

© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 17

В магазине при сыроварне "Шаакен Дорф" продается не только сыр, но и сладости

© Фото : Виталий Ковальчук
12 из 17
Качели в крепости Шаакен
© Фото : Виталий Ковальчук
13 из 17
В Шаакене учат стрелять из арбалета
© Фото : Виталий Ковальчук
14 из 17
Кафе в Шаакене находится в здании начала XX века
© Фото : Виталий Ковальчук
15 из 17
Замок Шаакен, подвал в главном здании
© Фото : Виталий Ковальчук
16 из 17
Домашняя птица в Шаакене
© Фото : Виталий Ковальчук
17 из 17
Сейчас главное здание замка открыто для посетителей. В сохранившихся комнатах — небольшой музей истории Шаакена. Один из героев — Петр I, который не раз тут останавливался.
В подвалах можно увидеть и потрогать камни XIV века, на которых строили замок. А еще здесь — музей средневековых пыток, хотя для этих целей подземелье никогда не использовали: там хранили вино и продукты.
Туристы могут пострелять из лука и арбалета — этому обучат "средневековые рыцари".
В 300 метрах от крепости в здании конюшен начала XX века — сыроварня "Шаакен Дорф". В магазине при ней — сыр, шоколад и марципан местного производства.
Замок Вальдау в поселке Низовье сохранился гораздо лучше Шаакена. Два крепостных корпуса XIV века открыты для посещений. В XVIII-XIX столетиях оба здания перестроили по моде того времени. Частные арендаторы главного корпуса постепенно его облагораживают. Эту часть замка можно осмотреть с групповой экскурсией, которую проводят сами хозяева.
© Фото : Виталий Ковальчук

Замок Вальдау (XIV век), главное здание

Замок Вальдау (XIV в.), главное здание

Замок Вальдау (XIV век), главное здание

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 9
© Фото : Виталий Ковальчук

Замок Вальдау (XIV век), главное здание и вход в частный музей

Замок Вальдау (XIV в.), главное здание и вход в частный музей

Замок Вальдау (XIV век), главное здание и вход в частный музей

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 9
© Фото : Виталий Ковальчук

Замок Вальдау (XIV век), флигель

Замок Вальдау (XIV в.), флигель

Замок Вальдау (XIV век), флигель

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 9
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Вальдау, дом XIX века
Замок Вальдау, дом XIX века
Замок Вальдау, дом XIX века
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 9
© Фото : Виталий Ковальчук

Замок Вальдау — дом XIX века и главное здание XIV века

Замок Вальдау, дом XIX века и главное здание XIV века

Замок Вальдау — дом XIX века и главное здание XIV века

© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 9
© Фото : Виталий КовальчукКрепостная стена в Вальдау
Крепостная стена в Вальдау
Крепостная стена в Вальдау
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 9
© Фото : Виталий КовальчукНизовье, парк перед замком Вальдау
Низовье, парк перед замком Вальдау
Низовье, парк перед замком Вальдау
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 9
© Фото : Виталий КовальчукНизовье, парк перед замком Вальдау
Низовье, парк перед замком Вальдау
Низовье, парк перед замком Вальдау
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 9
© Фото : Виталий КовальчукРядом с замком Вальдау выращивают спаржу
Рядом с замком Вальдау выращивают спаржу
Рядом с замком Вальдау выращивают спаржу
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 9

Замок Вальдау (XIV век), главное здание

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 9

Замок Вальдау (XIV век), главное здание и вход в частный музей

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 9

Замок Вальдау (XIV век), флигель

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 9
Замок Вальдау, дом XIX века
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 9

Замок Вальдау — дом XIX века и главное здание XIV века

© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 9
Крепостная стена в Вальдау
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 9
Низовье, парк перед замком Вальдау
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 9
Низовье, парк перед замком Вальдау
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 9
Рядом с замком Вальдау выращивают спаржу
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 9
© Фото : Виталий Ковальчук

Музей "Вальдавский замок". Скелет разбойника — по легенде, замученного в подвалах замка

Музей Вальдавский замок. Скелет разбойника, по легенде закмученного в подвалах замка

Музей "Вальдавский замок". Скелет разбойника — по легенде, замученного в подвалах замка

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 15
© Фото : Виталий КовальчукЧастный музей в замке Вальдау
Частный музей в замке Вальдау
Частный музей в замке Вальдау
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 15
© Фото : Виталий КовальчукМузей "Вальдавский замок". Зал советской эпохи
Музей Вальдавский замок. Зал советской эпохи
Музей "Вальдавский замок". Зал советской эпохи
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 15
© Фото : Виталий КовальчукМузей "Вальдавский замок", подвалы. Экспозиция, посвященная пивоварению
Музей Вальдавский замок, подвалы. Экспозиция, посвященная пивоварению
Музей "Вальдавский замок", подвалы. Экспозиция, посвященная пивоварению
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 15
© Фото : Виталий КовальчукМузей "Вальдавский замок", подвалы
Музей Вальдавский замок, подвалы
Музей "Вальдавский замок", подвалы
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 15
© Фото : Виталий КовальчукМузей "Вальдавский замок", подвалы. Экспозиция, посвященная кузнечному делу
Музей Вальдавский замок, подвалы. Экспозиция, посвященная кузнечному делу
Музей "Вальдавский замок", подвалы. Экспозиция, посвященная кузнечному делу
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 15
© Фото : Виталий КовальчукМузей "Вальдавский замок". Зал, посвященный Великому посольству Петра I
Музей Вальдавский замок. Зал, посвященный Великому посольству Петра I
Музей "Вальдавский замок". Зал, посвященный Великому посольству Петра I
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 15
© Фото : Виталий КовальчукЧастный музей в замке Вальдау, подвалы
Частный музей в замке Вальдау, подвалы
Частный музей в замке Вальдау, подвалы
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 15
© Фото : Виталий Ковальчук

Частный музей в Вальдау

Частный музей в замке Вальдау

Частный музей в Вальдау

© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 15
© Фото : Виталий Ковальчук

Замок Вальдау (XIV век), главное здание и вход в частный музей

Замок Вальдау (XIV в.), главное здание и вход в частный музей

Замок Вальдау (XIV век), главное здание и вход в частный музей

© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 15
© Фото : Виталий КовальчукНизовье, музей "Старь"
Низовье, музей Старь
Низовье, музей "Старь"
© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 15
© Фото : Виталий КовальчукНизовье, музей "Старь". Советские автомобили
Низовье, музей Старь. Советские автомобили
Низовье, музей "Старь". Советские автомобили
© Фото : Виталий Ковальчук
12 из 15
© Фото : Виталий КовальчукНизовье, музей "Старь" занимает восстановленное здание начала XX века
Низовье, музей Старь занимает восстановленное здание начала XX века
Низовье, музей "Старь" занимает восстановленное здание начала XX века
© Фото : Виталий Ковальчук
13 из 15
© Фото : Виталий КовальчукНизовье, музей "Старь"
Низовье, музей Старь
Низовье, музей "Старь"
© Фото : Виталий Ковальчук
14 из 15
© Фото : Виталий КовальчукНизовье, музей "Старь"
Низовье, музей Старь
Низовье, музей "Старь"
© Фото : Виталий Ковальчук
15 из 15

Музей "Вальдавский замок". Скелет разбойника — по легенде, замученного в подвалах замка

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 15
Частный музей в замке Вальдау
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 15
Музей "Вальдавский замок". Зал советской эпохи
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 15
Музей "Вальдавский замок", подвалы. Экспозиция, посвященная пивоварению
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 15
Музей "Вальдавский замок", подвалы
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 15
Музей "Вальдавский замок", подвалы. Экспозиция, посвященная кузнечному делу
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 15
Музей "Вальдавский замок". Зал, посвященный Великому посольству Петра I
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 15
Частный музей в замке Вальдау, подвалы
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 15

Частный музей в Вальдау

© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 15

Замок Вальдау (XIV век), главное здание и вход в частный музей

© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 15
Низовье, музей "Старь"
© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 15
Низовье, музей "Старь". Советские автомобили
© Фото : Виталий Ковальчук
12 из 15
Низовье, музей "Старь" занимает восстановленное здание начала XX века
© Фото : Виталий Ковальчук
13 из 15
Низовье, музей "Старь"
© Фото : Виталий Ковальчук
14 из 15
Низовье, музей "Старь"
© Фото : Виталий Ковальчук
15 из 15
Во флигеле — муниципальный музей "Вальдавский замок". Он посвящен истории этих мест и профессиям, кормившим здешних обитателей: кузнеца, пивовара, аптекаря. В километре — частный музей "Старь" в здании начала XX века, там — коллекция ретротехники.

"Новинки"

В Гвардейске приятно прогуляться среди отреставрированных немецких домов XIX-XX века. В столетнем здании ратуши — Музей истории города. Одна из комнат с очень толстыми стенами — это бывшее хранилище городской казны.
© Фото : Виталий КовальчукГвардейск, исторические здания на площади Победы
Гвардейск, исторические здания на площади Победы
Гвардейск, исторические здания на площади Победы
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 11
© Фото : Виталий Ковальчук

Гвардейск, дом на улице Горной

Гвардейск, дом на улице Горная

Гвардейск, дом на улице Горной

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 11
© Фото : Виталий КовальчукНабережная в Гвардейске
Набережная в Гвардейске
Набережная в Гвардейске
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 11
© Фото : Виталий КовальчукГвардейск, площадь Победы. Мемориал советским воинам и жилые дома начала XX века
Гвардейск, площадь Победы. Мемориал советским воинам и жилые дома начала XX века
Гвардейск, площадь Победы. Мемориал советским воинам и жилые дома начала XX века
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 11
© Фото : Виталий КовальчукГвардейск, площадь Победы
Гвардейск, площадь Победы
Гвардейск, площадь Победы
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 11
© Фото : Виталий КовальчукГвардейск, памятник Василию Теркину
Гвардейск, памятник Василию Теркину
Гвардейск, памятник Василию Теркину
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 11
© Фото : Виталий КовальчукГвардейск, жилые дома начала XX века на площади Победы
Гвардейск, жилые дома начала XX века на площади Победы
Гвардейск, жилые дома начала XX века на площади Победы
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 11
© Фото : Виталий Ковальчук

Гвардейск, ратуша Тапиау (1922). Здесь находится Музей истории Гвардейска

Гвардейск, ратуша Тапиау (1922 г.) Здесь находится Музей истории Гвардейска

Гвардейск, ратуша Тапиау (1922). Здесь находится Музей истории Гвардейска

© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 11
© Фото : Виталий Ковальчук

Гвардейск, комплекс зданий психиатрической лечебницы (1902)

Гвардейск, комплекс зданий психиатрической лечебницы (1902 г.)

Гвардейск, комплекс зданий психиатрической лечебницы (1902)

© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 11
© Фото : Виталий Ковальчук

Гвардейск, римско-католический приход Святого Иосифа

Гвардейск, римско-католический приход Св. Иосифа

Гвардейск, римско-католический приход Святого Иосифа

© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 11
© Фото : Виталий КовальчукГвардейск, "Кошкин двор"
Гвардейск, Кошкин двор
Гвардейск, "Кошкин двор"
© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 11
Гвардейск, исторические здания на площади Победы
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 11

Гвардейск, дом на улице Горной

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 11
Набережная в Гвардейске
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 11
Гвардейск, площадь Победы. Мемориал советским воинам и жилые дома начала XX века
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 11
Гвардейск, площадь Победы
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 11
Гвардейск, памятник Василию Теркину
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 11
Гвардейск, жилые дома начала XX века на площади Победы
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 11

Гвардейск, ратуша Тапиау (1922). Здесь находится Музей истории Гвардейска

© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 11

Гвардейск, комплекс зданий психиатрической лечебницы (1902)

© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 11

Гвардейск, римско-католический приход Святого Иосифа

© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 11
Гвардейск, "Кошкин двор"
© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 11
Тевтонский замок Тапиау до 2021 года занимала исправительная колония. Сейчас строение принадлежит частному инвестору, идет реставрация. Уже проводят экскурсии — каждый час.
© Фото : Виталий Ковальчук

Замок Тапиау начала XX века

Замок Тапиау, здания начала XX века

Замок Тапиау начала XX века

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 10
© Фото : Виталий Ковальчук

Замок Тапиау, главное здание XIV века. Еще недавно его занимала тюрьма

Замок Тапиау, главное здание XIV века. Ещё недавно его занимала тюрьма

Замок Тапиау, главное здание XIV века. Еще недавно его занимала тюрьма

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Тапиау, главное здание XIV века
Замок Тапиау, главное здание XIV века
Замок Тапиау, главное здание XIV века
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Тапиау, главное здание XIV века
Замок Тапиау, главное здание XIV века
Замок Тапиау, главное здание XIV века
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Тапиау, комплекс зданий начала XX века
Замок Тапиау, комплекс зданий начала XX века
Замок Тапиау, комплекс зданий начала XX века
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Тапиау, кафе
Замок Тапиау, кафе
Замок Тапиау, кафе
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Тапиау, кафе в восстановленном здании более чем 100-летней давности
Замок Тапиау, кафе в восстановленном здании более чем 100-летней давности
Замок Тапиау, кафе в восстановленном здании более чем 100-летней давности
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Тапиау, главное здание XIV века. Своды потолка
Замок Тапиау, главное здание XIV века. Своды потолка
Замок Тапиау, главное здание XIV века. Своды потолка
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 10
© Фото : Виталий КовальчукВыставка в замке Тапиау. Шестопер и булава
Выставка в замке Тапиау. Шестопер и булава
Выставка в замке Тапиау. Шестопер и булава
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 10
© Фото : Виталий КовальчукВыставка оружия в замке Тапиау
Выставка оружия в замке Тапиау
Выставка оружия в замке Тапиау
© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 10

Замок Тапиау начала XX века

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 10

Замок Тапиау, главное здание XIV века. Еще недавно его занимала тюрьма

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 10
Замок Тапиау, главное здание XIV века
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 10
Замок Тапиау, главное здание XIV века
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 10
Замок Тапиау, комплекс зданий начала XX века
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 10
Замок Тапиау, кафе
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 10
Замок Тапиау, кафе в восстановленном здании более чем 100-летней давности
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 10
Замок Тапиау, главное здание XIV века. Своды потолка
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 10
Выставка в замке Тапиау. Шестопер и булава
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 10
Выставка оружия в замке Тапиау
© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 10
В одном из залов флигеля — выставка доисторического оружия. Самым старым экспонатам более двух тысяч лет, их можно потрогать.
В имении Лангендорф на месте рыцарского замка в зданиях XIX века устроен гостиничный комплекс. Тут стоит просто погулять, заплатив за вход. Из небольшого живописного парка открываются виды на реку Преголю и заливные луга.
© Фото : Виталий КовальчукИмение Лангендорф в поселке Сокольники
Имение Лангендорф в поселке Сокольники
Имение Лангендорф в поселке Сокольники
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 6
© Фото : Виталий КовальчукМаковые поля рядом с поселком Сокольники
Маковые поля рядом с поселком Сокольники
Маковые поля рядом с поселком Сокольники
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 6
© Фото : Виталий Ковальчук

Имение Лангендорф, виды на Преголю

Имение Лангендорф, виды на реку Преголя

Имение Лангендорф, виды на Преголю

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 6
© Фото : Виталий КовальчукИмение Лангендорф находится на месте рыцарского замка XIII века
Имение Лангендорф находится на месте рыцарского замка XIII века
Имение Лангендорф находится на месте рыцарского замка XIII века
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 6
© Фото : Виталий КовальчукИмение Лангендорф, гостевой корпус в конюшнях XIX века
Имение Лангендорф, гостевой корпус в конюшнях XIX века
Имение Лангендорф, гостевой корпус в конюшнях XIX века
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 6
© Фото : Виталий КовальчукНа территории имения Лангендорф в поселке Сокольники
На территории имения Лангендорф в поселке Сокольники
На территории имения Лангендорф в поселке Сокольники
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 6
Имение Лангендорф в поселке Сокольники
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 6
Маковые поля рядом с поселком Сокольники
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 6

Имение Лангендорф, виды на Преголю

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 6
Имение Лангендорф находится на месте рыцарского замка XIII века
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 6
Имение Лангендорф, гостевой корпус в конюшнях XIX века
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 6
На территории имения Лангендорф в поселке Сокольники
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 6

С фонариком

Форт № 1 в поселке Большое Исаково открылся для гостей в 2022-м. Он — один из 15 фортов, окружавших Кенигсберг. Построили их в 1870-80-е, сейчас три действуют как музеи.
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, экскурсия

Форт №1, экскурсия

Форт № 1, экскурсия

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, туалет для офицеров, который разделялся перегородками с закрывающимися дверями

Форт №1, туалет для офицеров, который разделялся перегородками с закрывающимися дверьми

Форт № 1, туалет для офицеров, который разделялся перегородками с закрывающимися дверями

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, ступени. На них набивали доски, чтобы кирпич не разбивали металлические набойки на сапогах солдат

Форт №1, ступени. На них набивали доски, чтобы кирпич не разбивали металлические набойки на сапогах солдат

Форт № 1, ступени. На них набивали доски, чтобы кирпич не разбивали металлические набойки на сапогах солдат

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, помещения для офицеров

Форт №1, помещения для офицеров

Форт № 1, помещения для офицеров

© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, сохранившиеся ворота XIX века

Форт №1, сохранившиеся ворота XIX века

Форт № 1, сохранившиеся ворота XIX века

© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, пороховой погреб

Форт №1, пороховой погреб

Форт № 1, пороховой погреб

© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, коридоры

Форт №1, коридоры

Форт № 1, коридоры

© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, коридоры

Форт №1, коридоры

Форт № 1, коридоры

© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, артиллерийская позиция

Форт №1, артиллерийская позиция

Форт № 1, артиллерийская позиция

© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, дорожка для прогулок

Форт №1, дорожка для прогулок

Форт № 1, дорожка для прогулок

© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1, больница

Форт №1, больница

Форт № 1, больница

© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1 "Штайн", как и остальные подобные сооружения, окружен рвом с водой

Форт №1 Штайн, как и остальные подобные сооружения, окружен рвом с водой

Форт № 1 "Штайн", как и остальные подобные сооружения, окружен рвом с водой

© Фото : Виталий Ковальчук
12 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1 можно посетить с экскурсией, а после нее — погулять по форту самостоятельно

Форт №1 можно посетить с экскурсией, а после неё - погулять по форту самостоятельно

Форт № 1 можно посетить с экскурсией, а после нее — погулять по форту самостоятельно

© Фото : Виталий Ковальчук
13 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1 "Штайн", бетонный бункер XIX века

Форт №1 Штайн, бетонный бункер 19 века

Форт № 1 "Штайн", бетонный бункер XIX века

© Фото : Виталий Ковальчук
14 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1 "Штайн" — один из 15 фортов, построенных вокруг Кенигсберга в XIX веке

Форт №1 Штайн - один из 15 фортов, построенных вокруг Кенигсберга в 19 веке

Форт № 1 "Штайн" — один из 15 фортов, построенных вокруг Кенигсберга в XIX веке

© Фото : Виталий Ковальчук
15 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1 "Штайн" (1875-1879)

Форт №1 Штайн (1875-79 гг.)

Форт № 1 "Штайн" (1875-1879)

© Фото : Виталий Ковальчук
16 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Форт № 1 "Штайн" (1875-1879)

Форт №1 Штайн (1875-79 г.)

Форт № 1 "Штайн" (1875-1879)

© Фото : Виталий Ковальчук
17 из 18
© Фото : Виталий Ковальчук

Во двориках Форта № 1 проложены дорожки для прогулок

Во двориках Форта №1 проложены дорожки для прогулок

Во двориках Форта № 1 проложены дорожки для прогулок

© Фото : Виталий Ковальчук
18 из 18

Форт № 1, экскурсия

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 18

Форт № 1, туалет для офицеров, который разделялся перегородками с закрывающимися дверями

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 18

Форт № 1, ступени. На них набивали доски, чтобы кирпич не разбивали металлические набойки на сапогах солдат

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 18

Форт № 1, помещения для офицеров

© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 18

Форт № 1, сохранившиеся ворота XIX века

© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 18

Форт № 1, пороховой погреб

© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 18

Форт № 1, коридоры

© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 18

Форт № 1, коридоры

© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 18

Форт № 1, артиллерийская позиция

© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 18

Форт № 1, дорожка для прогулок

© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 18

Форт № 1, больница

© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 18

Форт № 1 "Штайн", как и остальные подобные сооружения, окружен рвом с водой

© Фото : Виталий Ковальчук
12 из 18

Форт № 1 можно посетить с экскурсией, а после нее — погулять по форту самостоятельно

© Фото : Виталий Ковальчук
13 из 18

Форт № 1 "Штайн", бетонный бункер XIX века

© Фото : Виталий Ковальчук
14 из 18

Форт № 1 "Штайн" — один из 15 фортов, построенных вокруг Кенигсберга в XIX веке

© Фото : Виталий Ковальчук
15 из 18

Форт № 1 "Штайн" (1875-1879)

© Фото : Виталий Ковальчук
16 из 18

Форт № 1 "Штайн" (1875-1879)

© Фото : Виталий Ковальчук
17 из 18

Во двориках Форта № 1 проложены дорожки для прогулок

© Фото : Виталий Ковальчук
18 из 18
На экскурсии по форту № 1 (их проводят каждые два часа, а по выходным — каждый час) туристам расскажут, как устроена крепость, где жили солдаты и офицеры в конце XIX века, что происходило в апреле 1945-го.
Форт сдался советским войскам без тяжелых боев: комендант хотел "воевать до последнего солдата", но его убили подчиненные. Каждому посетителю выдают фонарик: после экскурсии можно погулять по галереям самостоятельно.

Кирхи с аистами

Храмов XIV века в регионе было немало. Но сейчас — единицы. Одна из них — Святой Екатерины в поселке Родники (Арнау), известная с 1364 года. Здесь — православный монастырь.
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святой Екатерины в Родниках (XIV век)
Церковь Святой Екатерины в Родниках (XIV век)
Церковь Святой Екатерины в Родниках (XIV век)
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святой Екатерины в Родниках находится на территории православного монастыря
Церковь Святой Екатерины в Родниках находится на территории православного монастыря
Церковь Святой Екатерины в Родниках находится на территории православного монастыря
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святой Екатерины в Родниках, интерьеры
Церковь Святой Екатерины в Родниках, интерьеры
Церковь Святой Екатерины в Родниках, интерьеры
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святой Екатерины в Родниках (кирха Арнау XIV века)
Церковь Святой Екатерины в Родниках (кирха Арнау XIV века)
Церковь Святой Екатерины в Родниках (кирха Арнау XIV века)
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святой Екатерины в Родниках, валуны в основании здания
Церковь Святой Екатерины в Родниках, валуны в основании здания
Церковь Святой Екатерины в Родниках, валуны в основании здания
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 10
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святой Екатерины в Родниках, росписи XIV века
Церковь Святой Екатерины в Родниках, росписи XIV века
Церковь Святой Екатерины в Родниках, росписи XIV века
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 10
© Фото : Виталий КовальчукМонастырь Святой Екатерины в Родниках, каменная дорога к реке
Монастырь Святой Екатерины в Родниках, каменная дорога к реке
Монастырь Святой Екатерины в Родниках, каменная дорога к реке
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 10
© Фото : Виталий КовальчукРека Преголя рядом с монастырем Святой Екатерины. Здесь может отдохнуть любой посетитель
Река Преголя рядом с монастырем Святой Екатерины. Здесь может отдохнуть любой посетитель
Река Преголя рядом с монастырем Святой Екатерины. Здесь может отдохнуть любой посетитель
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 10
© Фото : Виталий КовальчукРека Преголя рядом с монастырем Святой Екатерины
Река Преголя рядом с монастырем Святой Екатерины
Река Преголя рядом с монастырем Святой Екатерины
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 10
© Фото : Виталий КовальчукМонастырь Святой Екатерины в Родниках
Монастырь Святой Екатерины в Родниках
Монастырь Святой Екатерины в Родниках
© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 10
Церковь Святой Екатерины в Родниках (XIV век)
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 10
Церковь Святой Екатерины в Родниках находится на территории православного монастыря
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 10
Церковь Святой Екатерины в Родниках, интерьеры
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 10
Церковь Святой Екатерины в Родниках (кирха Арнау XIV века)
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 10
Церковь Святой Екатерины в Родниках, валуны в основании здания
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 10
Церковь Святой Екатерины в Родниках, росписи XIV века
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 10
Монастырь Святой Екатерины в Родниках, каменная дорога к реке
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 10
Река Преголя рядом с монастырем Святой Екатерины. Здесь может отдохнуть любой посетитель
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 10
Река Преголя рядом с монастырем Святой Екатерины
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 10
Монастырь Святой Екатерины в Родниках
© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 10
Церковь Святого Николая в Ушаково (Хайлигенвальде) построили в 1344 году. Резной деревянный интерьер сгорел во время боев 1945-го. Чудом сохранилась дубовая дверь тевтонских времен. Гранитную купель для крещения вернула местная жительница.
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святого Николая в Ушаково, мини-музей
Церковь Святого Николая в Ушаково, мини-музей
Церковь Святого Николая в Ушаково, мини-музей
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 11
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святого Николая в Ушаково, старинная дубовая дверь
Церковь Святого Николая в Ушаково, старинная дубовая дверь
Церковь Святого Николая в Ушаково, старинная дубовая дверь
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 11
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святого Николая в Ушаково, крестильная купель
Церковь Святого Николая в Ушаково, крестильная купель
Церковь Святого Николая в Ушаково, крестильная купель
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 11
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святого Николая в Ушаково, старинная дубовая дверь
Церковь Святого Николая в Ушаково, старинная дубовая дверь
Церковь Святого Николая в Ушаково, старинная дубовая дверь
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 11
© Фото : Виталий КовальчукЦерковь Святого Николая в Ушаково, интерьеры
Церковь Святого Николая в Ушаково, интерьеры
Церковь Святого Николая в Ушаково, интерьеры
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 11
© Фото : Виталий Ковальчук

Церковь Святого Николая в Ушаково (кирха Хайлигенвальде)

Церковь Святого Николая в Ушаково (кирха в Хайлигенвальде)

Церковь Святого Николая в Ушаково (кирха Хайлигенвальде)

© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 11
© Фото : Виталий Ковальчук

Церковь Святого Николая в Ушаково (1344)

Церковь Святого Николая в Ушаково (1344 г.)

Церковь Святого Николая в Ушаково (1344)

© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 11
© Фото : Виталий Ковальчук

Церковь Святого Николая в Ушаково (1344)

Церковь Святого Николая в Ушаково (1344 г.)

Церковь Святого Николая в Ушаково (1344)

© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 11
© Фото : Виталий КовальчукРека Преголя недалеко от Ушаково
Река Преголя недалеко от Ушаково
Река Преголя недалеко от Ушаково
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 11
© Фото : Виталий КовальчукРека Преголя недалеко от Ушаково
Река Преголя недалеко от Ушаково
Река Преголя недалеко от Ушаково
© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 11
© Фото : Виталий КовальчукРека Преголя недалеко от Ушаково
Река Преголя недалеко от Ушаково
Река Преголя недалеко от Ушаково
© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 11
Церковь Святого Николая в Ушаково, мини-музей
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 11
Церковь Святого Николая в Ушаково, старинная дубовая дверь
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 11
Церковь Святого Николая в Ушаково, крестильная купель
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 11
Церковь Святого Николая в Ушаково, старинная дубовая дверь
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 11
Церковь Святого Николая в Ушаково, интерьеры
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 11

Церковь Святого Николая в Ушаково (кирха Хайлигенвальде)

© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 11

Церковь Святого Николая в Ушаково (1344)

© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 11

Церковь Святого Николая в Ушаково (1344)

© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 11
Река Преголя недалеко от Ушаково
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 11
Река Преголя недалеко от Ушаково
© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 11
Река Преголя недалеко от Ушаково
© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 11
Кирха Святой Анны в поселке Гвардейское (Мюльхаузен) осталась лютеранским храмом. В XV веке владелец этих земель Даниэль фон Кунхайм торговал здесь индульгенциями. Его внук был женат на дочери Мартина Лютера.
© Фото : Виталий Ковальчук

Кирха Святой Анны в Гвардейском (XIV век) и аисты, "охраняющие" ее

Кирха Святой Анны в Гвардейском (XIV в.) и аисты, охраняющие ее

Кирха Святой Анны в Гвардейском (XIV век) и аисты, "охраняющие" ее

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 12
© Фото : Виталий КовальчукКирха Святой Анны в Гвардейском
Кирха Святой Анны в Гвардейском
Кирха Святой Анны в Гвардейском
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 12
© Фото : Виталий КовальчукКирха Святой Анны в Гвардейском. Здесь похоронена дочь Мартина Лютера
Кирха Святой Анны в Гвардейском. Здесь похоронена дочь Мартина Лютера
Кирха Святой Анны в Гвардейском. Здесь похоронена дочь Мартина Лютера
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 12
© Фото : Виталий КовальчукКирха Святой Анны в Гвардейском, интерьеры
Кирха Святой Анны в Гвардейском, интерьеры
Кирха Святой Анны в Гвардейском, интерьеры
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 12
© Фото : Виталий Ковальчук

Кирха Святой Анны в Гвардейском — действующий лютеранский храм

Кирха Святой Анны в Гвардейском - действующий лютеранский храм

Кирха Святой Анны в Гвардейском — действующий лютеранский храм

© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 12
© Фото : Виталий КовальчукКирха Святой Анны в Гвардейском (Мюльхаузене)
Кирха Святой Анны в Гвардейском (Мюльхаузене)
Кирха Святой Анны в Гвардейском (Мюльхаузене)
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 12
© Фото : Виталий КовальчукКирха Святой Анны в Гвардейском. Часы с башни, пробитые пулями в 1945 году
Кирха Святой Анны в Гвардейском. Часы с башни, пробитые пулями в 1945 году
Кирха Святой Анны в Гвардейском. Часы с башни, пробитые пулями в 1945 году
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 12
© Фото : Виталий КовальчукКирха Святой Анны в Гвардейском, фрески XV века
Кирха Святой Анны в Гвардейском, фрески XV века
Кирха Святой Анны в Гвардейском, фрески XV века
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 12
© Фото : Виталий КовальчукКирха Святой Анны в Гвардейском, фрагмент потолочных росписей XVIII века
Кирха Святой Анны в Гвардейском, фрагмент потолочных росписей XVIII века
Кирха Святой Анны в Гвардейском, фрагмент потолочных росписей XVIII века
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 12
© Фото : Виталий КовальчукКирха Святой Анны в Гвардейском, потолочные росписи
Кирха Святой Анны в Гвардейском, потолочные росписи
Кирха Святой Анны в Гвардейском, потолочные росписи
© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 12
© Фото : Виталий КовальчукКирха Святой Анны в Гвардейском, потолочные росписи
Кирха Святой Анны в Гвардейском, потолочные росписи
Кирха Святой Анны в Гвардейском, потолочные росписи
© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 12
© Фото : Виталий КовальчукКирха Святой Анны в Гвардейском, одно из двух гнезд аистов
Кирха Святой Анны в Гвардейском, одно из двух гнезд аистов
Кирха Святой Анны в Гвардейском, одно из двух гнезд аистов
© Фото : Виталий Ковальчук
12 из 12

Кирха Святой Анны в Гвардейском (XIV век) и аисты, "охраняющие" ее

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 12
Кирха Святой Анны в Гвардейском
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 12
Кирха Святой Анны в Гвардейском. Здесь похоронена дочь Мартина Лютера
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 12
Кирха Святой Анны в Гвардейском, интерьеры
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 12

Кирха Святой Анны в Гвардейском — действующий лютеранский храм

© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 12
Кирха Святой Анны в Гвардейском (Мюльхаузене)
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 12
Кирха Святой Анны в Гвардейском. Часы с башни, пробитые пулями в 1945 году
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 12
Кирха Святой Анны в Гвардейском, фрески XV века
© Фото : Виталий Ковальчук
8 из 12
Кирха Святой Анны в Гвардейском, фрагмент потолочных росписей XVIII века
© Фото : Виталий Ковальчук
9 из 12
Кирха Святой Анны в Гвардейском, потолочные росписи
© Фото : Виталий Ковальчук
10 из 12
Кирха Святой Анны в Гвардейском, потолочные росписи
© Фото : Виталий Ковальчук
11 из 12
Кирха Святой Анны в Гвардейском, одно из двух гнезд аистов
© Фото : Виталий Ковальчук
12 из 12
В кирхе — уникальные потолочные росписи XVII-XVIII веков. А фреску "Страшный суд" на стене относят к XV веку. Храм можно посетить, позвонив смотрительнице, размер оплаты — на усмотрение туристов.
Кирху охраняют две семьи аистов — свили гнезда на церковных шпилях. Этих птиц в в Гвардейском особенно много.
© Фото : Виталий КовальчукАисты в Гвардейском
Аисты в Гвардейском
Аисты в Гвардейском
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 4
© Фото : Виталий Ковальчук

Аисты

Аисты в Гвардейском

Аисты

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 4
© Фото : Виталий Ковальчук

Аисты в гнезде в Гвардейском

Аисты в Гвардейском

Аисты в гнезде в Гвардейском

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 4
© Фото : Виталий Ковальчук

В Гвардейском

Аисты в Гвардейском

В Гвардейском

© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 4
Аисты в Гвардейском
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 4

Аисты

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 4

Аисты в гнезде в Гвардейском

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 4

В Гвардейском

© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 4

По следам тевтонцев

Замок Пройсиш-Эйлау в городе Багратионовске реставрируют, а с июня этого года на территории проводят экскурсии.
© Фото : Виталий Ковальчук

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV век)

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV в.)

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV век)

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 6
© Фото : Виталий Ковальчук

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV век)

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV в.)

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV век)

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 6
© Фото : Виталий Ковальчук

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV век)

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV в.)

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV век)

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 6
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Пройсиш-Эйлау, пешеходная дорожка для туристов
Замок Пройсиш-Эйлау, пешеходная дорожка для туристов
Замок Пройсиш-Эйлау, пешеходная дорожка для туристов
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 6
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Пройсиш-Эйлау, остатки строений XIV века
Замок Пройсиш-Эйлау, остатки строений XIV века
Замок Пройсиш-Эйлау, остатки строений XIV века
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 6
© Фото : Виталий КовальчукЗамок Пройсиш-Эйлау, остатки строений XIV века
Замок Пройсиш-Эйлау, остатки строений XIV века
Замок Пройсиш-Эйлау, остатки строений XIV века
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 6

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV век)

© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 6

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV век)

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 6

Форбург замка Пройсиш-Эйлау (XIV век)

© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 6
Замок Пройсиш-Эйлау, пешеходная дорожка для туристов
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 6
Замок Пройсиш-Эйлау, остатки строений XIV века
© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 6
Замок Пройсиш-Эйлау, остатки строений XIV века
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 6
Единственное сохранившееся здание крепости — форбург, каменный замок XIV века стометровой длины. Нижний уровень выложен из природных камней. Это было еще дороже и надежнее, чем строить из кирпича.
В музее Багратионовска — керамика и оружие дохристианских времен и Средневековья, посуда XIX века, предметы немецкого и советского быта, клад прусских и польских монет XVII века. Отдельный зал посвящен кровопролитному сражению 1807 года между Наполеоном и русско-прусской армией, которое произошло в этих местах.
© Фото : Виталий КовальчукМузей истории края в Багратионовске. Тарелка с изображением Наполеона
Музей истории края в Багратионовске. Тарелка с изображением Наполеона
Музей истории края в Багратионовске. Тарелка с изображением Наполеона
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 7
© Фото : Виталий КовальчукМузей истории края в Багратионовске. Уголок советской эпохи
Музей истории края в Багратионовске. Уголок советской эпохи
Музей истории края в Багратионовске. Уголок советской эпохи
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 7
© Фото : Виталий КовальчукМузей истории края в Багратионовске. Печные изразцы замка Пройсиш-Эйлау
Музей истории края в Багратионовске. Печные изразцы замка Пройсиш-Эйлау
Музей истории края в Багратионовске. Печные изразцы замка Пройсиш-Эйлау
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 7
© Фото : Виталий КовальчукМузей истории края в Багратионовске. Немецкий гладильный станок
Музей истории края в Багратионовске. Немецкий гладильный станок
Музей истории края в Багратионовске. Немецкий гладильный станок
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 7
© Фото : Виталий Ковальчук

Музей истории края в Багратионовске. Глиняная урна VII-V веков до нашей эры

Музей истории края в Багратионовске. Глиняная урна VII-V века до нашей эры

Музей истории края в Багратионовске. Глиняная урна VII-V веков до нашей эры

© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 7
© Фото : Виталий КовальчукМузей истории края в Багратионовске. Боевые топоры бронзового века
Музей истории края в Багратионовске. Боевые топоры бронзового века
Музей истории края в Багратионовске. Боевые топоры бронзового века
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 7
© Фото : Виталий КовальчукГородской пляж в Багратионовске
Городской пляж в Багратионовске
Городской пляж в Багратионовске
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 7
Музей истории края в Багратионовске. Тарелка с изображением Наполеона
© Фото : Виталий Ковальчук
1 из 7
Музей истории края в Багратионовске. Уголок советской эпохи
© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 7
Музей истории края в Багратионовске. Печные изразцы замка Пройсиш-Эйлау
© Фото : Виталий Ковальчук
3 из 7
Музей истории края в Багратионовске. Немецкий гладильный станок
© Фото : Виталий Ковальчук
4 из 7

Музей истории края в Багратионовске. Глиняная урна VII-V веков до нашей эры

© Фото : Виталий Ковальчук
5 из 7
Музей истории края в Багратионовске. Боевые топоры бронзового века
© Фото : Виталий Ковальчук
6 из 7
Городской пляж в Багратионовске
© Фото : Виталий Ковальчук
7 из 7

Западный сувенир

Чтобы осмотреть окрестности Калининграда, лучше остановиться в самом городе. Гостиниц и баз отдыха вне столицы области очень мало, и оценки у них, как правило, невысокие. Исключение — парки-отели от девяти-десяти тысяч рублей за ночь.
Из региона везут в качестве сувениров сыр, марципан, рыбу. Идеальный вариант — купить нужный продукт в магазине при небольшом производстве.
Набережная реки Волги и Преображенский собор в Твери - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
В Тверь — одним днем. План поездки на выходные в город меж двух столиц
17 июня, 08:00
 
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