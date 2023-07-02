https://ria.ru/20230702/kaliningrad-1881544598.html

По следам тевтонских рыцарей. План путешествия в Калининградскую область

По следам тевтонских рыцарей. План путешествия в Калининградскую область - РИА Новости, 02.07.2023

По следам тевтонских рыцарей. План путешествия в Калининградскую область

Калининградская область этим летом — очень востребованное направление. "Аэрофлот" на июль даже добавил новые рейсы, у других перевозчиков билеты тоже быстро... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:00

2023-07-02T08:03

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ММОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Виталий Ковальчук. Калининградская область этим летом — очень востребованное направление. "Аэрофлот" на июль даже добавил новые рейсы, у других перевозчиков билеты тоже быстро раскупают. Погулять по замкам Тевтонского ордена, не покидая Россию, можно только в самом западном ее регионе. Многие рыцарские крепости реставрируют и открывают для туристов. Где поучиться стрельбе из лука, спуститься в исторические подвалы и увидеть кирху с аистами-смотрителями — в материале РИА Новости.Где найти неприступную крепостьЗамков Тевтонского рыцарского ордена осталось не так много. Цитадель Шаакен в поселке Некрасово возведена в форме круга, а не квадрата, как строили обычно. Знаменита она и тем, что вплоть до XVI века никому не удавалось ее взять. Сейчас главное здание замка открыто для посетителей. В сохранившихся комнатах — небольшой музей истории Шаакена. Один из героев — Петр I, который не раз тут останавливался.В подвалах можно увидеть и потрогать камни XIV века, на которых строили замок. А еще здесь — музей средневековых пыток, хотя для этих целей подземелье никогда не использовали: там хранили вино и продукты.Туристы могут пострелять из лука и арбалета — этому обучат "средневековые рыцари".В 300 метрах от крепости в здании конюшен начала XX века — сыроварня "Шаакен Дорф". В магазине при ней — сыр, шоколад и марципан местного производства.Замок Вальдау в поселке Низовье сохранился гораздо лучше Шаакена. Два крепостных корпуса XIV века открыты для посещений. В XVIII-XIX столетиях оба здания перестроили по моде того времени. Частные арендаторы главного корпуса постепенно его облагораживают. Эту часть замка можно осмотреть с групповой экскурсией, которую проводят сами хозяева.Во флигеле — муниципальный музей "Вальдавский замок". Он посвящен истории этих мест и профессиям, кормившим здешних обитателей: кузнеца, пивовара, аптекаря. В километре — частный музей "Старь" в здании начала XX века, там — коллекция ретротехники."Новинки"В Гвардейске приятно прогуляться среди отреставрированных немецких домов XIX-XX века. В столетнем здании ратуши — Музей истории города. Одна из комнат с очень толстыми стенами — это бывшее хранилище городской казны.Тевтонский замок Тапиау до 2021 года занимала исправительная колония. Сейчас строение принадлежит частному инвестору, идет реставрация. Уже проводят экскурсии — каждый час.В одном из залов флигеля — выставка доисторического оружия. Самым старым экспонатам более двух тысяч лет, их можно потрогать.В имении Лангендорф на месте рыцарского замка в зданиях XIX века устроен гостиничный комплекс. Тут стоит просто погулять, заплатив за вход. Из небольшого живописного парка открываются виды на реку Преголю и заливные луга.С фонарикомФорт № 1 в поселке Большое Исаково открылся для гостей в 2022-м. Он — один из 15 фортов, окружавших Кенигсберг. Построили их в 1870-80-е, сейчас три действуют как музеи.На экскурсии по форту № 1 (их проводят каждые два часа, а по выходным — каждый час) туристам расскажут, как устроена крепость, где жили солдаты и офицеры в конце XIX века, что происходило в апреле 1945-го.Форт сдался советским войскам без тяжелых боев: комендант хотел "воевать до последнего солдата", но его убили подчиненные. Каждому посетителю выдают фонарик: после экскурсии можно погулять по галереям самостоятельно. Кирхи с аистамиХрамов XIV века в регионе было немало. Но сейчас — единицы. Одна из них — Святой Екатерины в поселке Родники (Арнау), известная с 1364 года. Здесь — православный монастырь.Церковь Святого Николая в Ушаково (Хайлигенвальде) построили в 1344 году. Резной деревянный интерьер сгорел во время боев 1945-го. Чудом сохранилась дубовая дверь тевтонских времен. Гранитную купель для крещения вернула местная жительница.Кирха Святой Анны в поселке Гвардейское (Мюльхаузен) осталась лютеранским храмом. В XV веке владелец этих земель Даниэль фон Кунхайм торговал здесь индульгенциями. Его внук был женат на дочери Мартина Лютера. В кирхе — уникальные потолочные росписи XVII-XVIII веков. А фреску "Страшный суд" на стене относят к XV веку. Храм можно посетить, позвонив смотрительнице, размер оплаты — на усмотрение туристов.Кирху охраняют две семьи аистов — свили гнезда на церковных шпилях. Этих птиц в в Гвардейском особенно много.По следам тевтонцевЗамок Пройсиш-Эйлау в городе Багратионовске реставрируют, а с июня этого года на территории проводят экскурсии.Единственное сохранившееся здание крепости — форбург, каменный замок XIV века стометровой длины. Нижний уровень выложен из природных камней. Это было еще дороже и надежнее, чем строить из кирпича.В музее Багратионовска — керамика и оружие дохристианских времен и Средневековья, посуда XIX века, предметы немецкого и советского быта, клад прусских и польских монет XVII века. Отдельный зал посвящен кровопролитному сражению 1807 года между Наполеоном и русско-прусской армией, которое произошло в этих местах.Западный сувенирЧтобы осмотреть окрестности Калининграда, лучше остановиться в самом городе. Гостиниц и баз отдыха вне столицы области очень мало, и оценки у них, как правило, невысокие. Исключение — парки-отели от девяти-десяти тысяч рублей за ночь.Из региона везут в качестве сувениров сыр, марципан, рыбу. Идеальный вариант — купить нужный продукт в магазине при небольшом производстве.

https://ria.ru/20230617/tver-1878749411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

калининград, куда поехать, маршруты - туризм