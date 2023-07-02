https://ria.ru/20230702/kadyrov-1881791931.html

Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова

Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова - РИА Новости, 02.07.2023

Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T22:30

2023-07-02T22:30

2023-07-02T23:29

общество

россия

рамзан кадыров

адам делимханов

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881792955_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a13aa1dde3382505fdfe003294721e15.jpg

ГРОЗНЫЙ, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова."Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить... Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить",— сказал чеченский лидер.На видео видно, что Кадыров и Делимханов сидят на кухне и пьют чай. Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что глава Чечни якобы тяжело заболел, а Делимханов исчез. Кроме того, в середине июня украинские СМИ распространили данные о гибели депутата. Позднее Кадыров опроверг эти сообщения и опубликовал совместную фотографию с Делимхановым. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230702/diversiya-1881771750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф