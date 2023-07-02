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Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова
Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова - РИА Новости, 02.07.2023
Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:30
2023-07-02T22:30
2023-07-02T23:29
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ГРОЗНЫЙ, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова."Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить... Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить",— сказал чеченский лидер.На видео видно, что Кадыров и Делимханов сидят на кухне и пьют чай. Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что глава Чечни якобы тяжело заболел, а Делимханов исчез. Кроме того, в середине июня украинские СМИ распространили данные о гибели депутата. Позднее Кадыров опроверг эти сообщения и опубликовал совместную фотографию с Делимхановым. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, россия, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Госдума РФ
Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова
Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Делимханова
ГРОЗНЫЙ, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова.
"Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить... Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить",— сказал чеченский лидер.
На видео видно, что Кадыров и Делимханов сидят на кухне и пьют чай.
Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что глава Чечни якобы тяжело заболел, а Делимханов исчез.
Кроме того, в середине июня украинские СМИ распространили данные о гибели депутата. Позднее Кадыров опроверг эти сообщения и опубликовал совместную фотографию с Делимхановым.
Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.