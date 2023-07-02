Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 02.07.2023 (обновлено: 23:29 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/kadyrov-1881791931.html
Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова
Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова - РИА Новости, 02.07.2023
Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова
Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:30
2023-07-02T23:29
общество
россия
рамзан кадыров
адам делимханов
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881792955_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a13aa1dde3382505fdfe003294721e15.jpg
ГРОЗНЫЙ, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова."Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить... Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить",— сказал чеченский лидер.На видео видно, что Кадыров и Делимханов сидят на кухне и пьют чай. Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что глава Чечни якобы тяжело заболел, а Делимханов исчез. Кроме того, в середине июня украинские СМИ распространили данные о гибели депутата. Позднее Кадыров опроверг эти сообщения и опубликовал совместную фотографию с Делимхановым. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230702/diversiya-1881771750.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881792955_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b8d906e0a335cfb33a264b142be64d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Госдума РФ
Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова

Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Делимханова

© РИА НовостиОбращение Кадырова в соцсетях
Обращение Кадырова в соцсетях - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости
Обращение Кадырова в соцсетях
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 2 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram* и опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова.
"Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить... Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить",— сказал чеченский лидер.
© РИА НовостиОбращение Кадырова в соцсетях
Обращение Кадырова в соцсетях - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости
Обращение Кадырова в соцсетях
На видео видно, что Кадыров и Делимханов сидят на кухне и пьют чай.
Несколько дней назад в соцсетях появилась информация, что глава Чечни якобы тяжело заболел, а Делимханов исчез.
Кроме того, в середине июня украинские СМИ распространили данные о гибели депутата. Позднее Кадыров опроверг эти сообщения и опубликовал совместную фотографию с Делимхановым.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Кадыров рассказал о ликвидации украинской ДРГ под Кременной
Вчера, 18:21
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
ОбществоРоссияРамзан КадыровАдам ДелимхановГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала