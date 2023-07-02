https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881761439.html

Захарова прокомментировала призывы к силовому решению протестов во Франции

Захарова прокомментировала призывы к силовому решению протестов во Франции - РИА Новости, 02.07.2023

Захарова прокомментировала призывы к силовому решению протестов во Франции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила в Telegram-канале, что призывы к силовому решению протестов во Франции свидетельствуют о несовместимых... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T17:03

2023-07-02T17:03

2023-07-02T17:03

в мире

франция

мария захарова

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила в Telegram-канале, что призывы к силовому решению протестов во Франции свидетельствуют о несовместимых с жизнью противоречиях либерализма и крахе мнимой толерантности. "Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью", - отметила Захарова, комментируя сообщение профсоюзов французской полиции о "диктате агрессивных меньшинств" и о том, что спокойствия необходимо добиваться силой. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881725258.html

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в мире, франция, мария захарова, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере