Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала призывы к силовому решению протестов во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881761439.html
Захарова прокомментировала призывы к силовому решению протестов во Франции
Захарова прокомментировала призывы к силовому решению протестов во Франции - РИА Новости, 02.07.2023
Захарова прокомментировала призывы к силовому решению протестов во Франции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила в Telegram-канале, что призывы к силовому решению протестов во Франции свидетельствуют о несовместимых... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T17:03
2023-07-02T17:03
в мире
франция
мария захарова
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила в Telegram-канале, что призывы к силовому решению протестов во Франции свидетельствуют о несовместимых с жизнью противоречиях либерализма и крахе мнимой толерантности. "Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью", - отметила Захарова, комментируя сообщение профсоюзов французской полиции о "диктате агрессивных меньшинств" и о том, что спокойствия необходимо добиваться силой. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881725258.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, мария захарова, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Мария Захарова, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Захарова прокомментировала призывы к силовому решению протестов во Франции

Захарова: призывы силой погасить протесты во Франции говорят о крахе мнимой толерантности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила в Telegram-канале, что призывы к силовому решению протестов во Франции свидетельствуют о несовместимых с жизнью противоречиях либерализма и крахе мнимой толерантности.
«
"Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, не совместимые с жизнью", - отметила Захарова, комментируя сообщение профсоюзов французской полиции о "диктате агрессивных меньшинств" и о том, что спокойствия необходимо добиваться силой.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
Французские полицейские патрулируют демонстрантов, заполняющих улицу в районе Елисейских полей в Париже - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны
Вчера, 10:47
 
В миреФранцияМария ЗахароваБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала