Французская полиция сможет использовать беспилотники в Париже и пригородах
Французская полиция сможет использовать беспилотники для съемки в Париже и пригородах
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDОфицеры тактического подразделения и Национальной полиции Франции патрулируют улицы
Офицеры тактического подразделения и Национальной полиции Франции патрулируют улицы. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Префектура полиции Парижа разрешает полицейским до утра понедельника снимать и записывать происходящее на дорогах общего пользования в Париже и в некоторых пригородах с помощью беспилотников для борьбы с беспорядками, говорится в заявлении ведомства в его Twitter-аккаунте.
"Постановление префектуры (№2023-00772) разрешает сбор, запись и передачу изображений с помощью дронов префектурой полиции в Париже, в некоторых коммунах 92-го (западный пригород Парижа – ред.) и во всех коммунах 93-го (северный пригород Парижа – ред.), с этого дня с 18.00 (19.00 по московскому времени) до понедельника, 3 июля 06.00 (07.00 по московскому времени)", - сказано в сообщении.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.