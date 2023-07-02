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Французская полиция сможет использовать беспилотники в Париже и пригородах - РИА Новости, 02.07.2023
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15:51 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881754871.html
Французская полиция сможет использовать беспилотники в Париже и пригородах
Французская полиция сможет использовать беспилотники в Париже и пригородах - РИА Новости, 02.07.2023
Французская полиция сможет использовать беспилотники в Париже и пригородах
Префектура полиции Парижа разрешает полицейским до утра понедельника снимать и записывать происходящее на дорогах общего пользования в Париже и в некоторых... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:51
2023-07-02T15:51
в мире
франция
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Префектура полиции Парижа разрешает полицейским до утра понедельника снимать и записывать происходящее на дорогах общего пользования в Париже и в некоторых пригородах с помощью беспилотников для борьбы с беспорядками, говорится в заявлении ведомства в его Twitter-аккаунте. "Постановление префектуры (№2023-00772) разрешает сбор, запись и передачу изображений с помощью дронов префектурой полиции в Париже, в некоторых коммунах 92-го (западный пригород Парижа – ред.) и во всех коммунах 93-го (северный пригород Парижа – ред.), с этого дня с 18.00 (19.00 по московскому времени) до понедельника, 3 июля 06.00 (07.00 по московскому времени)", - сказано в сообщении. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
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в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Французская полиция сможет использовать беспилотники в Париже и пригородах

Французская полиция сможет использовать беспилотники для съемки в Париже и пригородах

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDОфицеры тактического подразделения и Национальной полиции Франции патрулируют улицы
Офицеры тактического подразделения и Национальной полиции Франции патрулируют улицы - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Офицеры тактического подразделения и Национальной полиции Франции патрулируют улицы. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 июл – РИА Новости. Префектура полиции Парижа разрешает полицейским до утра понедельника снимать и записывать происходящее на дорогах общего пользования в Париже и в некоторых пригородах с помощью беспилотников для борьбы с беспорядками, говорится в заявлении ведомства в его Twitter-аккаунте.
"Постановление префектуры (№2023-00772) разрешает сбор, запись и передачу изображений с помощью дронов префектурой полиции в Париже, в некоторых коммунах 92-го (западный пригород Парижа – ред.) и во всех коммунах 93-го (северный пригород Парижа – ред.), с этого дня с 18.00 (19.00 по московскому времени) до понедельника, 3 июля 06.00 (07.00 по московскому времени)", - сказано в сообщении.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 3 тысяч человек, в том числе многие несовершеннолетние.
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