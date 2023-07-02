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Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны - РИА Новости, 02.07.2023
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10:47 02.07.2023 (обновлено: 13:28 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881725258.html
Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны
Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны - РИА Новости, 02.07.2023
Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны
Беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны, заявил в эфире телеканала Europe-1 бывший кандидат в президенты... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:47
2023-07-02T13:28
в мире
франция
париж
нантер
эрик земмур
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны, заявил в эфире телеканала Europe-1 бывший кандидат в президенты Эрик Земмур."Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас", — сказал он.Причину происходящего Земмур видит в миграционной политике Франции. Кроме того, по его мнению, на полицейских сейчас оказывается чрезмерное давление. Им приказано не вступать в бой, так как это может привести к жертвам, что повлечет за собой еще более неконтролируемые беспорядки, пояснил политик.Он также отметил, что, хотя убийство подростка непростительно (оговорившись, что суд пока не вынес вердикт по этому поводу), у 17-летнего убитого уже было множество судимостей. По данным Europe 1, только за два года погибший 15 раз упоминался в картотеке уголовных дел и пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиниться.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования. В итоге протесты охватили всю страну: молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
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в мире, франция, париж, нантер, эрик земмур
В мире, Франция, Париж, Нантер, Эрик Земмур
Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны

Экс-кандидат в президенты Франции Земмур: страна оказалась на пороге гражданской войны

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINФранцузские полицейские патрулируют демонстрантов, заполняющих улицу в районе Елисейских полей в Париже
Французские полицейские патрулируют демонстрантов, заполняющих улицу в районе Елисейских полей в Париже - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Французские полицейские патрулируют демонстрантов, заполняющих улицу в районе Елисейских полей в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны, заявил в эфире телеканала Europe-1 бывший кандидат в президенты Эрик Земмур.
"Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас", — сказал он.
Причину происходящего Земмур видит в миграционной политике Франции. Кроме того, по его мнению, на полицейских сейчас оказывается чрезмерное давление. Им приказано не вступать в бой, так как это может привести к жертвам, что повлечет за собой еще более неконтролируемые беспорядки, пояснил политик.
Он также отметил, что, хотя убийство подростка непростительно (оговорившись, что суд пока не вынес вердикт по этому поводу), у 17-летнего убитого уже было множество судимостей. По данным Europe 1, только за два года погибший 15 раз упоминался в картотеке уголовных дел и пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиниться.
Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования. В итоге протесты охватили всю страну: молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
Швейцарские полицейские перед несанкционированной акцией протеста - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию
Вчера, 10:02
 
В миреФранцияПарижНантерЭрик Земмур
 
 
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