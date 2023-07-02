https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881725258.html
Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны
Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны - РИА Новости, 02.07.2023
Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны
Беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны, заявил в эфире телеканала Europe-1 бывший кандидат в президенты... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T10:47
2023-07-02T10:47
2023-07-02T13:28
в мире
франция
париж
нантер
эрик земмур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881740373_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_6399610700967f0cee41c5e2b144b0db.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны, заявил в эфире телеканала Europe-1 бывший кандидат в президенты Эрик Земмур."Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас", — сказал он.Причину происходящего Земмур видит в миграционной политике Франции. Кроме того, по его мнению, на полицейских сейчас оказывается чрезмерное давление. Им приказано не вступать в бой, так как это может привести к жертвам, что повлечет за собой еще более неконтролируемые беспорядки, пояснил политик.Он также отметил, что, хотя убийство подростка непростительно (оговорившись, что суд пока не вынес вердикт по этому поводу), у 17-летнего убитого уже было множество судимостей. По данным Europe 1, только за два года погибший 15 раз упоминался в картотеке уголовных дел и пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиниться.Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования. В итоге протесты охватили всю страну: молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
https://ria.ru/20230702/shveytsariya-1881721541.html
франция
париж
нантер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881740373_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_daaa59cda98cf47cd91b78f694af958b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, нантер, эрик земмур
В мире, Франция, Париж, Нантер, Эрик Земмур
Французский политик: страна оказалась на пороге гражданской войны
Экс-кандидат в президенты Франции Земмур: страна оказалась на пороге гражданской войны
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской, этнической и расовой войны, заявил в эфире телеканала Europe-1
бывший кандидат в президенты Эрик Земмур.
"Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас", — сказал он.
Причину происходящего Земмур видит в миграционной политике Франции. Кроме того, по его мнению, на полицейских сейчас оказывается чрезмерное давление. Им приказано не вступать в бой, так как это может привести к жертвам, что повлечет за собой еще более неконтролируемые беспорядки, пояснил политик.
Он также отметил, что, хотя убийство подростка непростительно (оговорившись, что суд пока не вынес вердикт по этому поводу), у 17-летнего убитого уже было множество судимостей. По данным Europe 1, только за два года погибший 15 раз упоминался в картотеке уголовных дел и пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиниться.
Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Они начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка при проверке на дороге в пригороде Парижа Нантере
. По словам стражей порядка, юноша отказался выполнять их требования. В итоге протесты охватили всю страну: молодежь поджигает автомобили, здания полиции и местных властей, грабит банки и магазины. В некоторых районах пришлось развернуть спецназ, задействовать бронетехнику и вертолеты.
Массовые беспорядки во Франции перекинулись на Швейцарию