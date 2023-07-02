https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881719706.html
Во время ночных беспорядков во Франции пострадали более 40 полицейских
Во время ночных беспорядков во Франции пострадали более 40 полицейских - РИА Новости, 02.07.2023
Во время ночных беспорядков во Франции пострадали более 40 полицейских
Свыше 40 полицейских и жандармов пострадали в ходе ночных беспорядков во Франции, сообщает министерство внутренних дел страны в Twitter. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T09:43
2023-07-02T09:43
2023-07-02T09:45
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 40 полицейских и жандармов пострадали в ходе ночных беспорядков во Франции, сообщает министерство внутренних дел страны в Twitter. Согласно данным, опубликованным ведомством, речь идет о 45 пострадавших правоохранителях. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во время ночных беспорядков во Франции пострадали более 40 полицейских
МВД Франции: во время ночных беспорядках пострадали 45 полицейских
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Свыше 40 полицейских и жандармов пострадали в ходе ночных беспорядков во Франции, сообщает министерство внутренних дел страны в Twitter
.
Согласно данным, опубликованным ведомством, речь идет о 45 пострадавших правоохранителях.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.
Евросоюз сгорает в пламени французского бунта