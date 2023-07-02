https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881719706.html

Во время ночных беспорядков во Франции пострадали более 40 полицейских

Во время ночных беспорядков во Франции пострадали более 40 полицейских - РИА Новости, 02.07.2023

Во время ночных беспорядков во Франции пострадали более 40 полицейских

Свыше 40 полицейских и жандармов пострадали в ходе ночных беспорядков во Франции, сообщает министерство внутренних дел страны в Twitter. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T09:43

2023-07-02T09:43

2023-07-02T09:45

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Свыше 40 полицейских и жандармов пострадали в ходе ночных беспорядков во Франции, сообщает министерство внутренних дел страны в Twitter. Согласно данным, опубликованным ведомством, речь идет о 45 пострадавших правоохранителях. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.

https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html

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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере