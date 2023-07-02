https://ria.ru/20230702/frantsiya-1881717711.html
Во Франции за ночь задержали более 700 участников беспорядков
Во Франции за ночь задержали более 700 участников беспорядков - РИА Новости, 02.07.2023
Во Франции за ночь задержали более 700 участников беспорядков
Более 700 человек задержаны в ходе ночных беспорядков во Франции, сообщило министерство внутренних дел в Twitter. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T09:21
2023-07-02T09:21
2023-07-02T10:18
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 700 человек задержаны в ходе ночных беспорядков во Франции, сообщило министерство внутренних дел в Twitter.Ранее ночью сообщалось о 486 задержаниях.Согласно данным ведомства, опубликованным в Twitter, речь идет о 719 задержаниях.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.
https://ria.ru/20230701/bunt-1881556040.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, в мире
Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере, В мире
Во Франции за ночь задержали более 700 участников беспорядков
МВД Франции сообщило о задержании более 700 участников беспорядков в ночь на 2 июля
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Более 700 человек задержаны в ходе ночных беспорядков во Франции, сообщило министерство внутренних дел в Twitter
.
Ранее ночью сообщалось о 486 задержаниях.
Согласно данным ведомства, опубликованным в Twitter, речь идет о 719 задержаниях.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,3 тысячи автомобилей, а также здания полиции и властей. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны около 2,4 тысячи человек, треть их них - несовершеннолетние.
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