https://ria.ru/20230702/dtp-1881775442.html
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 02.07.2023
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве перед развязкой с Звенигородским шоссе, информация о пострадавших уточняется, сообщается в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:59
2023-07-02T18:59
2023-07-02T19:21
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве перед развязкой с Звенигородским шоссе, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне ТТК (перед развязкой с Звенигородским шоссе) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.В департаменте также сообщили, что проезжая часть уже освобождена.
https://ria.ru/20230701/avariya-1881699172.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей
На внутренней стороне ТТК перед развязкой с Звенигородским шоссе столкнулись пять машин