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В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 02.07.2023
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18:59 02.07.2023 (обновлено: 19:21 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/dtp-1881775442.html
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 02.07.2023
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей
Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве перед развязкой с Звенигородским шоссе, информация о пострадавших уточняется, сообщается в... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T18:59
2023-07-02T19:21
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве перед развязкой с Звенигородским шоссе, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне ТТК (перед развязкой с Звенигородским шоссе) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.В департаменте также сообщили, что проезжая часть уже освобождена.
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москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей

На внутренней стороне ТТК перед развязкой с Звенигородским шоссе столкнулись пять машин

© Дептранс МосквыДТП на внутренней стороне ТТК (перед развязкой с Звенигородским шоссе)
ДТП на внутренней стороне ТТК (перед развязкой с Звенигородским шоссе)
© Дептранс Москвы
ДТП на внутренней стороне ТТК (перед развязкой с Звенигородским шоссе)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве перед развязкой с Звенигородским шоссе, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне ТТК (перед развязкой с Звенигородским шоссе) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
В департаменте также сообщили, что проезжая часть уже освобождена.
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