https://ria.ru/20230702/dtp-1881775442.html

В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей

В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 02.07.2023

В Москве на ТТК столкнулись пять автомобилей

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве перед развязкой с Звенигородским шоссе, информация о пострадавших уточняется, сообщается в... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T18:59

2023-07-02T18:59

2023-07-02T19:21

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве перед развязкой с Звенигородским шоссе, информация о пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."На внутренней стороне ТТК (перед развязкой с Звенигородским шоссе) произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.В департаменте также сообщили, что проезжая часть уже освобождена.

https://ria.ru/20230701/avariya-1881699172.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, авто