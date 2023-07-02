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Украинские войска обстреляли Озеряновку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Озеряновку из РСЗО - РИА Новости, 02.07.2023
Украинские войска обстреляли Озеряновку из РСЗО
Украинские войска в 13.25 обстреляли Озеряновку восемью ракетами из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:55
2023-07-02T13:55
2023-07-02T13:55
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.25 обстреляли Озеряновку восемью ракетами из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 13.25 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 12.00 ВСУ также обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк
Украинские войска обстреляли Озеряновку из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Озеряновке восемь ракет из РСЗО