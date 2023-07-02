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Украинские войска обстреляли Озеряновку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Озеряновку из РСЗО - РИА Новости, 02.07.2023

Украинские войска обстреляли Озеряновку из РСЗО

Украинские войска в 13.25 обстреляли Озеряновку восемью ракетами из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:55

2023-07-02T13:55

2023-07-02T13:55

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.25 обстреляли Озеряновку восемью ракетами из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 13.25 - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Озеряновка: выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 12.00 ВСУ также обстреляли Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецкая народная республика

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк