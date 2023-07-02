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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку - РИА Новости, 02.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку, выпустив в общей сложности 57 снарядов разного калибра, сообщили в Telegram-канале РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:57

2023-07-02T12:57

2023-07-02T12:57

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку, выпустив в общей сложности 57 снарядов разного калибра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 06.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Донецк подвергся обстрелам еще семь раз, с 8.50 до 12.30 по нему выпустили еще 45 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. В республике также сообщили об обстрелах Горловки, в 9.30 по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра. В 10.25 украинские войска обстреляли Еленовку, по ней выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика