Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 57 снарядов по Донецку, Горловке и Еленовке
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк, Горловку и Еленовку, выпустив в общей сложности 57 снарядов разного калибра, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 06.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Донецк подвергся обстрелам еще семь раз, с 8.50 до 12.30 по нему выпустили еще 45 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
В республике также сообщили об обстрелах Горловки, в 9.30 по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 миллиметра. В 10.25 украинские войска обстреляли Еленовку, по ней выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.