https://ria.ru/20230702/broneavtomobili-1881752750.html

ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC

ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC - РИА Новости, 02.07.2023

ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC

Украинские военные раскритиковали переданные Францией бронеавтомобили AMX-10 RC за слишком легкую броню, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T15:35

2023-07-02T15:35

2023-07-02T16:36

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские военные раскритиковали переданные Францией бронеавтомобили AMX-10 RC за слишком легкую броню, передает агентство Франс Пресс. "Они используются для огневой поддержки из-за легкой брони. Вооружение у них хорошее, их приборы наблюдения хорошие. Но, увы, именно легкая броня делает их непригодными (для нападения. — Прим. ред.)", — приводит издание слова командующего одним из батальонов ВСУ с позывным Спартанец.Украинский военный рассказал случай, когда весь экипаж бронеавтомобиля погиб при артобстреле со стороны российских войск."Снаряд разорвался рядом с машиной, осколки пробили броню, и боекомплект сдетонировал. <...> Экипаж из четырех человек <...> погиб", — сказал он.Собеседник агентства также обратил внимание на проблемы с коробкой передач у AMX-10 RC, что, по его мнению, связано с передвижением по грунтовым дорогам. Кроме того, одного месяца обучения во Франции недостаточно, чтобы полностью освоить этот бронеавтомобиль, добавил Спартанец.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230628/tekhnika-1880860358.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

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в мире, франция, вооруженные силы украины, украина, сергей лавров, россия, сша, нато