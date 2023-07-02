Рейтинг@Mail.ru
ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 02.07.2023 (обновлено: 16:36 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/broneavtomobili-1881752750.html
ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC
ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC - РИА Новости, 02.07.2023
ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC
Украинские военные раскритиковали переданные Францией бронеавтомобили AMX-10 RC за слишком легкую броню, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T15:35
2023-07-02T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
франция
вооруженные силы украины
украина
сергей лавров
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843115142_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a675fa6b485b13c2f7269a301441ca83.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские военные раскритиковали переданные Францией бронеавтомобили AMX-10 RC за слишком легкую броню, передает агентство Франс Пресс. "Они используются для огневой поддержки из-за легкой брони. Вооружение у них хорошее, их приборы наблюдения хорошие. Но, увы, именно легкая броня делает их непригодными (для нападения. — Прим. ред.)", — приводит издание слова командующего одним из батальонов ВСУ с позывным Спартанец.Украинский военный рассказал случай, когда весь экипаж бронеавтомобиля погиб при артобстреле со стороны российских войск.&quot;Снаряд разорвался рядом с машиной, осколки пробили броню, и боекомплект сдетонировал. &lt;...&gt; Экипаж из четырех человек &lt;...&gt; погиб&quot;, — сказал он.Собеседник агентства также обратил внимание на проблемы с коробкой передач у AMX-10 RC, что, по его мнению, связано с передвижением по грунтовым дорогам. Кроме того, одного месяца обучения во Франции недостаточно, чтобы полностью освоить этот бронеавтомобиль, добавил Спартанец.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230628/tekhnika-1880860358.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
франция
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843115142_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c47512aec11fd04e4f6de449465e10a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, вооруженные силы украины, украина, сергей лавров, россия, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Вооруженные силы Украины, Украина, Сергей Лавров, Россия, США, НАТО
ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC

AFP: военные ВСУ раскритиковали французские бронеавтомобили AMX-10 RC из-за легкой брони

CC BY-SA 4.0 / Officier communication du 4e RCh / Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10 RC
Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10 RC - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Officier communication du 4e RCh /
Французский тяжелый бронеавтомобиль AMX-10 RC. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинские военные раскритиковали переданные Францией бронеавтомобили AMX-10 RC за слишком легкую броню, передает агентство Франс Пресс.
"Они используются для огневой поддержки из-за легкой брони. Вооружение у них хорошее, их приборы наблюдения хорошие. Но, увы, именно легкая броня делает их непригодными (для нападения. — Прим. ред.)", — приводит издание слова командующего одним из батальонов ВСУ с позывным Спартанец.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
"Сущий ад": в США сообщили Украине неприятную правду о западной технике
28 июня, 11:50
Украинский военный рассказал случай, когда весь экипаж бронеавтомобиля погиб при артобстреле со стороны российских войск.
«

"Снаряд разорвался рядом с машиной, осколки пробили броню, и боекомплект сдетонировал. <...> Экипаж из четырех человек <...> погиб", — сказал он.

Собеседник агентства также обратил внимание на проблемы с коробкой передач у AMX-10 RC, что, по его мнению, связано с передвижением по грунтовым дорогам.
Кроме того, одного месяца обучения во Франции недостаточно, чтобы полностью освоить этот бронеавтомобиль, добавил Спартанец.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
На запорожских полях горят западные миллиарды и надежды победить Россию
12 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияВооруженные силы УкраиныУкраинаСергей ЛавровРоссияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала