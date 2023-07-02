https://ria.ru/20230702/bayden-1881785286.html

Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Украины

Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Украины - РИА Новости, 02.07.2023

Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Украины

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с победой на выборах и выразил надежду на еще более РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T20:49

2023-07-02T20:49

2023-07-02T20:49

в мире

греция

сша

украина

кириакос мицотакис

джо байден

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АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с победой на выборах и выразил надежду на еще более тесное сотрудничество с новым правительством Греции, а также поблагодарил за поддержку Украины, сообщила пресс-служба греческого премьера. "Премьер-министр Кириакос Мицотакис недавно провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Президент США поздравил премьер-министра с победой на выборах и подчеркнул, что надеется на еще более тесное сотрудничество с новым правительством Греции", - говорится в сообщении. Мицотакис и Байден подтвердили тесные связи между двумя странами, а также свое желание укреплять и углублять "превосходное греко-американское сотрудничество", особенно в области обороны и энергетики. "В ходе беседы была подчеркнута важность стратегического сотрудничества между Грецией и США для стабильности и безопасности в более широком регионе Восточного Средиземноморья. Джо Байден выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала, и за ее роль надежного партнера и союзника в регионе", - сообщила пресс-служба. Между тем в СМИ появилась неофициальная информация, что Мицотакис планирует официальный визит в США и встречу с Байденом в сентябре. Как сообщил портал parapolitika.gr, визит готовит новый заместитель министра иностранных дел, экс-посол Греции в США Александра Пападопулу, активную роль в подготовке поездки играет американский посол в Афинах Джордж Цунис.

https://ria.ru/20230630/mitsotakis-1881516946.html

греция

сша

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, сша, украина, кириакос мицотакис, джо байден