https://ria.ru/20230702/bayden-1881785286.html
Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Украины
Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Украины - РИА Новости, 02.07.2023
Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Украины
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с победой на выборах и выразил надежду на еще более РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T20:49
2023-07-02T20:49
2023-07-02T20:49
в мире
греция
сша
украина
кириакос мицотакис
джо байден
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АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с победой на выборах и выразил надежду на еще более тесное сотрудничество с новым правительством Греции, а также поблагодарил за поддержку Украины, сообщила пресс-служба греческого премьера. "Премьер-министр Кириакос Мицотакис недавно провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Президент США поздравил премьер-министра с победой на выборах и подчеркнул, что надеется на еще более тесное сотрудничество с новым правительством Греции", - говорится в сообщении. Мицотакис и Байден подтвердили тесные связи между двумя странами, а также свое желание укреплять и углублять "превосходное греко-американское сотрудничество", особенно в области обороны и энергетики. "В ходе беседы была подчеркнута важность стратегического сотрудничества между Грецией и США для стабильности и безопасности в более широком регионе Восточного Средиземноморья. Джо Байден выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала, и за ее роль надежного партнера и союзника в регионе", - сообщила пресс-служба. Между тем в СМИ появилась неофициальная информация, что Мицотакис планирует официальный визит в США и встречу с Байденом в сентябре. Как сообщил портал parapolitika.gr, визит готовит новый заместитель министра иностранных дел, экс-посол Греции в США Александра Пападопулу, активную роль в подготовке поездки играет американский посол в Афинах Джордж Цунис.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, сша, украина, кириакос мицотакис, джо байден
В мире, Греция, США, Украина, Кириакос Мицотакис, Джо Байден
Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Украины
Байден поблагодарил Мицотакиса за поддержку Украины и выразил надежду на сотрудничество
АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с победой на выборах и выразил надежду на еще более тесное сотрудничество с новым правительством Греции, а также поблагодарил за поддержку Украины, сообщила пресс-служба греческого премьера.
"Премьер-министр Кириакос Мицотакис недавно провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Президент США поздравил премьер-министра с победой на выборах и подчеркнул, что надеется на еще более тесное сотрудничество с новым правительством Греции", - говорится в сообщении.
Мицотакис и Байден подтвердили тесные связи между двумя странами, а также свое желание укреплять и углублять "превосходное греко-американское сотрудничество", особенно в области обороны и энергетики.
"В ходе беседы была подчеркнута важность стратегического сотрудничества между Грецией и США для стабильности и безопасности в более широком регионе Восточного Средиземноморья. Джо Байден выразил благодарность за поддержку, которую Греция оказывала Украине с самого начала, и за ее роль надежного партнера и союзника в регионе", - сообщила пресс-служба.
Между тем в СМИ появилась неофициальная информация, что Мицотакис планирует официальный визит в США и встречу с Байденом в сентябре. Как сообщил портал parapolitika.gr, визит готовит новый заместитель министра иностранных дел, экс-посол Греции в США Александра Пападопулу, активную роль в подготовке поездки играет американский посол в Афинах
Джордж Цунис.
Мицотакис надеется найти пути сближения Афин и Анкары