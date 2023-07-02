Киев потребовал лишить Балицкого мандата депутата Запорожского облсовета
Киев потребовал лишить врио губернатора Балицкого мандата депутата Запорожского облсовета
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины в своем Telegram-канале в воскресенье потребовало лишить депутатского мандата в Запорожском облсовете врио губернатора российской Запорожской области Евгения Балицкого, назвав сложившуюся ситуацию "позорной".
Суд на Украине заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины - "участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории" и "умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины".
"Евгений Балицкий почему-то до сих пор имеет мандат депутата областного совета?! Почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета. В очередной раз обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация является позорной", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.