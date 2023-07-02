https://ria.ru/20230702/balitskiy-1881748079.html

Киев потребовал лишить Балицкого мандата депутата Запорожского облсовета

Киев потребовал лишить Балицкого мандата депутата Запорожского облсовета - РИА Новости, 02.07.2023

Киев потребовал лишить Балицкого мандата депутата Запорожского облсовета

Министерство реинтеграции Украины в своем Telegram-канале в воскресенье потребовало лишить депутатского мандата в Запорожском облсовете врио губернатора... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:50

2023-07-02T14:50

2023-07-02T14:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Министерство реинтеграции Украины в своем Telegram-канале в воскресенье потребовало лишить депутатского мандата в Запорожском облсовете врио губернатора российской Запорожской области Евгения Балицкого, назвав сложившуюся ситуацию "позорной". Суд на Украине заочно приговорил Балицкого к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его признали виновным по двум статьям уголовного кодекса Украины - "участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории" и "умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины". "Евгений Балицкий почему-то до сих пор имеет мандат депутата областного совета?! Почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета. В очередной раз обращаемся с требованием лишить предателя депутатского мандата, ведь эта ситуация является позорной", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230701/sanktsii-1881625429.html

украина

запорожская область

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в мире, украина, запорожская область, киев, евгений балицкий