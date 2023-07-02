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Иран и Египет намерены восстановить авиасообщение - РИА Новости, 02.07.2023
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16:27 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/aviasoobschenie-1881757397.html
Иран и Египет намерены восстановить авиасообщение
Иран и Египет намерены восстановить авиасообщение - РИА Новости, 02.07.2023
Иран и Египет намерены восстановить авиасообщение
Иран и Египет намерены через полтора месяца восстановить прямое авиасообщение между двумя странами, передает в воскресенье иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T16:27
2023-07-02T16:27
в мире
иран
египет
тегеран (город)
али хаменеи
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Иран и Египет намерены через полтора месяца восстановить прямое авиасообщение между двумя странами, передает в воскресенье иранское агентство Tasnim. "Первые иранские туристы отправятся в Египет в течение следующих 45 дней. Символично, что первый рейс будет осуществлен непосредственно между Тегераном и Каиром", - говорится в сообщении. Отмечается, что после того, как обе страны восстановили работу консульств, Ирак престал играть роль страны-посредника в перелетах. Еще в мае султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид совершил официальный двухдневный визит в Тегеран, где в ходе встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи заявил о желании Египта возобновить отношения с Ираном. Верховный лидер в ответ сообщил, что Иран "приветствует такую позицию и не имеет возражений на этот счет". После этого, президент Ирана Эбрахим Раиси поручил МИД страны занять вопросом восстановления отношений с Египтом.
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в мире, иран, египет, тегеран (город), али хаменеи
В мире, Иран, Египет, Тегеран (город), Али Хаменеи
Иран и Египет намерены восстановить авиасообщение

Агентство Tasnim: Иран и Египет намерены восстановить прямое авиасообщение в августе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Иран и Египет намерены через полтора месяца восстановить прямое авиасообщение между двумя странами, передает в воскресенье иранское агентство Tasnim.
"Первые иранские туристы отправятся в Египет в течение следующих 45 дней. Символично, что первый рейс будет осуществлен непосредственно между Тегераном и Каиром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после того, как обе страны восстановили работу консульств, Ирак престал играть роль страны-посредника в перелетах.
Еще в мае султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид совершил официальный двухдневный визит в Тегеран, где в ходе встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи заявил о желании Египта возобновить отношения с Ираном. Верховный лидер в ответ сообщил, что Иран "приветствует такую позицию и не имеет возражений на этот счет". После этого, президент Ирана Эбрахим Раиси поручил МИД страны занять вопросом восстановления отношений с Египтом.
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В миреИранЕгипетТегеран (город)Али Хаменеи
 
 
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