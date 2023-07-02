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В Челябинске микроавтобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.07.2023
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21:42 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/avariya-1881788282.html
В Челябинске микроавтобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие
В Челябинске микроавтобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.07.2023
В Челябинске микроавтобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие
Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести после столкновения КаМАЗа с микроавтобусом Ford Transit в воскресенье вечером в Челябинске, РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T21:42
2023-07-02T21:42
происшествия
авто
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести после столкновения КаМАЗа с микроавтобусом Ford Transit в воскресенье вечером в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. По данным УГИБДД, ДТП произошло 2 июля около 18.05 (16.05 мск) у дома 7 по Свердловскому тракту. По предварительным данным, произошло столкновение КамАЗ с полуприцепом, за управлением мужчины 1985 года рождения, с автомобилем Ford Transit за управлением мужчины 1962 года рождения. В результате ДТП Ford Transit совершил столкновение с электроопорой и опрокинулся на крышу. "Предварительно 9 пострадавших, в том числе 1 ребенок, 6 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы Челябинска, 3 пострадавших после оказания помощи сотрудниками СМП отказались от госпитализации", - говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре региона РИА Новости добавляли, что произошедшее ДТП поставлено на контроль.
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происшествия, авто, челябинск
Происшествия, Авто, Челябинск
В Челябинске микроавтобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

В Челябинске микроавтобус столкнулся с КамАЗом, пострадали шесть человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести после столкновения КаМАЗа с микроавтобусом Ford Transit в воскресенье вечером в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
По данным УГИБДД, ДТП произошло 2 июля около 18.05 (16.05 мск) у дома 7 по Свердловскому тракту. По предварительным данным, произошло столкновение КамАЗ с полуприцепом, за управлением мужчины 1985 года рождения, с автомобилем Ford Transit за управлением мужчины 1962 года рождения. В результате ДТП Ford Transit совершил столкновение с электроопорой и опрокинулся на крышу.
"Предварительно 9 пострадавших, в том числе 1 ребенок, 6 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницы Челябинска, 3 пострадавших после оказания помощи сотрудниками СМП отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре региона РИА Новости добавляли, что произошедшее ДТП поставлено на контроль.
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ПроисшествияАвтоЧелябинск
 
 
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