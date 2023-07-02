https://ria.ru/20230702/ataki-1881739198.html

Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Купянском направлении

Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 02.07.2023

Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Купянском направлении

Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 40 солдат, броневик и гаубицу Д-20, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:15

2023-07-02T13:15

2023-07-02T13:26

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 40 солдат, броневик и гаубицу Д-20, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" отразили две атаки противника в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.Кроме того, в районах Новомлынска, Двуречной, Сильковки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ДНР было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад украинских военных."В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы... В районе населенного пункта Кисловка уничтожены два склада боеприпасов подразделений 103-й бригады территориальной обороны", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230702/tekhnika-1881739867.html

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Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины