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Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 02.07.2023 (обновлено: 13:26 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/ataki-1881739198.html
Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Купянском направлении - РИА Новости, 02.07.2023
Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Купянском направлении
Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 40 солдат, броневик и гаубицу Д-20, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:15
2023-07-02T13:26
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 40 солдат, броневик и гаубицу Д-20, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" отразили две атаки противника в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.Кроме того, в районах Новомлынска, Двуречной, Сильковки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ДНР было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад украинских военных."В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы... В районе населенного пункта Кисловка уничтожены два склада боеприпасов подразделений 103-й бригады территориальной обороны", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230702/tekhnika-1881739867.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял до 40 боевиков на Купянском направлении

ВС России за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ управляет беспилотным летательным аппаратом в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял на Купянском направлении до 40 солдат, броневик и гаубицу Д-20, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" отразили две атаки противника в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.
Кроме того, в районах Новомлынска, Двуречной, Сильковки и Берестового в Харьковской области, а также Новоселовского в ДНР было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 14-й и 37-й механизированных бригад украинских военных.
"В районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы... В районе населенного пункта Кисловка уничтожены два склада боеприпасов подразделений 103-й бригады территориальной обороны", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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